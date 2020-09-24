Зубайра Тухугов — Хаким Даводу. Прогноз на бой UFC 253: шумный друг Хабиба задавит канадца

Бой Зубайра Тухугов — Хаким Даводу запланирован на 27 сентября 2020 года. Поединок в полулёгкой весовой категории состоится в рамках турнира UFC 253. Начало — не ранее 5:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Тухугова: поставить на победу Зубайры можно с коэффициентом 1.82, успех Даводу идёт за 1.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Тухугов — Даводу (27.09.2020)

Пока бокс только выходит из спячки, UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 253. Кард для номерного ивента не самый громкий, и всё же посмотреть там явно будет на что.

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Главным событием мероприятия станет поединок Исраэля Адесаньи и Паулу Энрике Косты. В основном карде также состоится один бой с участием россиянина. Шумный Зубайра Тухугов вернётся в октагон спустя семь месяцев, его соперником станет канадец Хаким Даводу.



Оба бойца находятся за пределами официального рейтинга претендентов UFC, что уже о многом говорит. Однако они имеют серьёзные амбиции и хотят попасть в топ-15. За Тухуговым тянется целая вереница скандалов и сомнительных поступков: участие в заварушке после боя Хабиба с Макгрегором, перепалки в «Твиттере» с Артёмом Лобовым, двухлетняя дисквалификация за допинг.



Тем не менее в октагоне он хорош. Зубайра — довольно зрелищный спортсмен с неплохой статистикой: 19 побед, 4 поражения и ничья. Если брать только UFC — 4 победы, ничья и поражение от Ренату Карнейру раздельным решением судей. Проблема только одна — по-настоящему опасных соперников он ещё не встречал.

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Воин постоянно старается напоминать о себе, однако для широкого круга он известен прежде всего как человек из близкого окружения Хабиба Нурмагомедова. Впрочем, времени ещё достаточно: уроженцу Грозного 29 лет, вся карьера впереди. Попасть в основной кард номерного ивента — уже неплохо.



Предыдущий бой Тухугов провёл быстро и зрелищно, за 3,5 минуты расправившись с Кевином Агиларом: отлично попал слева и воспользовался моментом. Американец нашёл в себе силы подняться, но вскоре получил апперкот, а дальше дело дошло до добиваний сверху. Рефери прекратил избиение, зафиксировав технический нокаут.



Хаким Даводу тоже молод и тоже рассчитывает пробиться в топ-15. Рекорд неплохой (11 побед в 13 боях, в UFC — 4 победы и одно поражение), сейчас он идёт на серии из четырёх побед. Проблема та же — соперники крайне скромные, причём несколько поединков получились очень близкими.

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Основное преимущество канадца — стойка. Его база — тайский бокс, то есть ударная техника и выбросы локтей с коленями в полном порядке. Тухугов, конечно, тоже обладает неплохой ударной техникой, но Даводу всё же уступает. Зато у Зубайры будет несомненное преимущество в партере.



Собственно, Хаким потерпел единственное поражение гильотиной. Потому Воин наверняка будет искать тейкдауны, переводить дело в партер и там набирать очки. До досрочного завершения может и не дойти, ведь формат трёхраундовый. Тем не менее шансы Тухугова повыше.



Прежде всего он разнообразнее. Даводу с оппонентами такого уровня ещё не встречался, так что П1 за 1.82 смотрится вполне нормально. Ставка для любителей рисковать — П1 по очкам за 3.20.

Прогноз на бой UFC 253 Зубайра Тухугов — Хаким Даводу 27 сентября 2020 года

Исходные данные похожи: оба спортсмена молоды, обладают неплохими рекордами, но ещё не сталкивались с серьёзными соперниками. У Даводу будет преимущество в стойке, зато Тухугов гораздо опаснее в партере. Если Зубайра сможет стабильно проводить тейкдауны, то спокойно победит по очкам.



Ставка: победа Тухугова за 1.82.