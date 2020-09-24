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Исраэль Адесанья — Пауло Коста, 27 сентября 2020 года, прогноз и ставка на бой UFC 253

Адесанья — Коста.Прогноз на бой UFC 253 27.09.2020
Алексей Серяков
Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Прогноз на UFC 253: без шансов для раскаченного бразильца
Коста агрессивен и мощно бьёт, но действующий чемпион разберёт его на запчасти.
Ставки / Прогнозы 0

Бой Исраэль АдесаньяПауло Коста запланирован на 27 сентября 2020 года. Поединок в средней весовой категории состоится в рамках турнира UFC 253. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Адесанью: поставить на победу Исраэля можно с коэффициентом 1.56, успех Косты идёт за 2.46. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Адесанья — Коста (27.09.2020)

Пока бокс только выходит из спячки, UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайшие выходные на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 253. Кард для номерного ивента не самый громкий, и всё же посмотреть там явно будет на что.

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Шумный Зубайра Тухугов подерётся с Хакимом Даводу, а главным блюдом станут два титульных боя. Доминик Рейес сойдётся с Яном Блаховичем, а Исраэль Адесанья — с Паулу Костой. Именно поединок средневесов возглавит мероприятие. Раскручивают его талантливо, хотя на деле интриги не так много.

Формально Коста в полнейшем порядке. Идеальный рекорд (13-0, 11 побед нокаутами), пять побед из пяти возможных в UFC. Козыри очевидны абсолютно всем: агрессия, физическая мощь, удар. Он просто выходит в октагон, прёт на оппонентов и не успокаивается до тех пор, пока не вмешаются судьи.

А вот дальше начинаются вопросы. Предыдущий бой бразилец проводил больше года назад, в середине августа 2019 года он одолел единогласным решением Йоэля Ромеро. По факту решение судей выглядело сомнительно, опытнейший кубинец задал сопернику солидную трёпку.

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Адесанья — действующий чемпион, тоже непобеждённый. 19 побед в 19 боях, 14 из них нокаутом. База — бокс и кикбоксинг, а потому по ударной технике он способен дать фору кому угодно. Новозеландец с февраля 2019 года успел выйти в октагон четыре раза. Он молод и должен находиться в отличном тонусе.

Если 42-летнему Ромеро было тяжело добивать Косту в третьем раунде, то у Исраэля таких проблем не будет. Новозеландец — невероятно умный спортсмен, который великолепно двигается и отличается классной пластикой. Никаких проблем с дисциплиной, быстро адаптируется под оппонентов в случае необходимости.

И самое главное — по нему невероятно сложно попасть. Дело как раз в том самом движении: ноги очень лёгкие, любимый фокус — быстро уйти от удара и выбросить встречный. Как правило — точный. Кроме того, Адесанья на 8 см выше, а по размаху рук имеет ещё более солидное преимущество (20 см).

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Коста гоняет между боями по 15 кг и выглядит очень тяжело. В движении он будет сильно проигрывать, а потому единственный вменяемый козырь — агрессия и хороший удар — не даст результата. Если Исраэль отработает на своём уровне, то спокойно разберёт претендента на запчасти.

Отдельный момент — Коста никогда прежде не проводил пятираундовые поединки, а действующий чемпион может похвастать великолепной выносливостью. Потому наиболее вероятный сценарий выглядит так: в стартовых раундах Адесанья за счёт техники, движения и длины рук перебивает соперника, а ближе к концу преимущество становится подавляющим за счёт разницы в кардио.

П1 за 1.56 — натуральный подарок, ставка выглядит очень надёжно. Варианты посмелее — П1 в 4-5 раунде или по очкам за 2.90, а также П1 нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 2.60.

Прогноз на бой UFC 253 Исраэль АдесаньяПауло Коста 27 сентября 2020 года

Даже странно, что на П1 дают прекрасный коэффициент 1.56. Коста агрессивен и мощно бьёт, но Адесанья будет иметь колоссальное преимущество в технике и движении. По действующему чемпиону очень сложно попасть, а бразилец плохо работает ногами. В стартовых раундах Исраэль будет иметь преимущество, а ближе к концу оно станет подавляющем, скажется разница в выносливости.

Ставка: победа Адесаньи в 4-5 раунде или по очкам за 2.90.

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