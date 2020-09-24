Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Прогноз на UFC 253: без шансов для раскаченного бразильца

Бой Исраэль Адесанья — Пауло Коста запланирован на 27 сентября 2020 года. Поединок в средней весовой категории состоится в рамках турнира UFC 253. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Адесанью: поставить на победу Исраэля можно с коэффициентом 1.56, успех Косты идёт за 2.46. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Адесанья — Коста (27.09.2020)

Пока бокс только выходит из спячки, UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайшие выходные на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 253. Кард для номерного ивента не самый громкий, и всё же посмотреть там явно будет на что.

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Шумный Зубайра Тухугов подерётся с Хакимом Даводу, а главным блюдом станут два титульных боя. Доминик Рейес сойдётся с Яном Блаховичем, а Исраэль Адесанья — с Паулу Костой. Именно поединок средневесов возглавит мероприятие. Раскручивают его талантливо, хотя на деле интриги не так много.



Формально Коста в полнейшем порядке. Идеальный рекорд (13-0, 11 побед нокаутами), пять побед из пяти возможных в UFC. Козыри очевидны абсолютно всем: агрессия, физическая мощь, удар. Он просто выходит в октагон, прёт на оппонентов и не успокаивается до тех пор, пока не вмешаются судьи.



А вот дальше начинаются вопросы. Предыдущий бой бразилец проводил больше года назад, в середине августа 2019 года он одолел единогласным решением Йоэля Ромеро. По факту решение судей выглядело сомнительно, опытнейший кубинец задал сопернику солидную трёпку.

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Адесанья — действующий чемпион, тоже непобеждённый. 19 побед в 19 боях, 14 из них нокаутом. База — бокс и кикбоксинг, а потому по ударной технике он способен дать фору кому угодно. Новозеландец с февраля 2019 года успел выйти в октагон четыре раза. Он молод и должен находиться в отличном тонусе.



Если 42-летнему Ромеро было тяжело добивать Косту в третьем раунде, то у Исраэля таких проблем не будет. Новозеландец — невероятно умный спортсмен, который великолепно двигается и отличается классной пластикой. Никаких проблем с дисциплиной, быстро адаптируется под оппонентов в случае необходимости.



И самое главное — по нему невероятно сложно попасть. Дело как раз в том самом движении: ноги очень лёгкие, любимый фокус — быстро уйти от удара и выбросить встречный. Как правило — точный. Кроме того, Адесанья на 8 см выше, а по размаху рук имеет ещё более солидное преимущество (20 см).

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Коста гоняет между боями по 15 кг и выглядит очень тяжело. В движении он будет сильно проигрывать, а потому единственный вменяемый козырь — агрессия и хороший удар — не даст результата. Если Исраэль отработает на своём уровне, то спокойно разберёт претендента на запчасти.



Отдельный момент — Коста никогда прежде не проводил пятираундовые поединки, а действующий чемпион может похвастать великолепной выносливостью. Потому наиболее вероятный сценарий выглядит так: в стартовых раундах Адесанья за счёт техники, движения и длины рук перебивает соперника, а ближе к концу преимущество становится подавляющим за счёт разницы в кардио.



П1 за 1.56 — натуральный подарок, ставка выглядит очень надёжно. Варианты посмелее — П1 в 4-5 раунде или по очкам за 2.90, а также П1 нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 2.60.

Прогноз на бой UFC 253 Исраэль Адесанья — Пауло Коста 27 сентября 2020 года

Даже странно, что на П1 дают прекрасный коэффициент 1.56. Коста агрессивен и мощно бьёт, но Адесанья будет иметь колоссальное преимущество в технике и движении. По действующему чемпиону очень сложно попасть, а бразилец плохо работает ногами. В стартовых раундах Исраэль будет иметь преимущество, а ближе к концу оно станет подавляющем, скажется разница в выносливости.



Ставка: победа Адесаньи в 4-5 раунде или по очкам за 2.90.