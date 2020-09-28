«Омония» — «Олимпиакос». Прогноз: Вальбуэна и Рафинья отправят Губочана в Лигу Европы

29 сентября «Омония» примет «Олимпиакос» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу греческого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех киприотов оценён букмекерами 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Олимпиакос»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Омония» — «Олимпиакос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЧ «Омония» — «Олимпиакос» (29.09.2020)

Еврокубки в самом разгаре. Совсем скоро состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Участникам остаётся провести только ответные поединки в раунде плей-офф квалификации турнира, по итогам которых и решится, кто пройдёт дальше, а кто вылетит в Лигу Европы.

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Раунд плей-офф ЛЧ растянут на два дня: три ответных поединка пройдут 29 сентября, ещё три — 30 сентября. Среди прочих 29 сентября сразятся кипрская «Омония» и греческий «Олимпиакос». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «ГСП» в Кипре.



Первая игра состоялась в Греции. Тогда хозяева – «Олимпиакос» – одержали уверенную победу со счётом 2:0. Активно начали, давили, а во втором тайме всё же реализовали игровое преимущество, обеспечив себе тем самым комфортное положение перед ответным матчем. Один гол на выезде фактически снимет все вопросы, ведь тогда киприотам придётся забивать четыре.



После этого красно-белые даже успели сыграть в греческой Суперлиге. На днях они встречались с «Панетоликосом» и отпраздновали ещё одну победу (2:0) в режиме экономии энергии. Причём получилось снова сохранить свои ворота нетронутыми.

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Этот поединок стал для греков четвёртым кряду из официальных, в котором они не пропустили. А последней командой, которая забивала в ворота португальского голкипера Жозе де Са, стал английский «Вулверхэмптон» (0:1). Но и тут надо сказать, что нападающий англичан Рауль Хименес забил тогда единственный гол с пенальти.



Вообще, у «Олимпиакоса» достаточно крепкая оборона. Даже в прошлом сезоне родного чемпионата Греции клуб ни разу не проиграл. При этом за 26 туров он пропустил всего лишь девять мячей. Греческая лига, конечно, далеко не самая сильная, но результат в любом случае впечатляющий.



У «Омонии» весьма неплохой состав. Она заслуженно дошла до раунда плей-офф Лиги чемпионов в текущем сезоне, выстояв на прошлой стадии с мощной «Црвеной Звездой». Однако первый матч с греками ещё раз показал заметную разницу в уровне исполнительского мастерства.

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В ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов мы бы ожидали похожий сценарий. Едва ли здесь будет много голов. «Олимпиакосу» форсировать события не имеет никакого смысла, он и без того обеспечил себя солидным преимуществом. А у кипрской команды ресурсы не такие сильные, чтобы совершить подвиг.



При таких раскладах классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.86 выглядит интересно. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча, тут коэффициент поскромнее — 1.68.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Олимпиакос» 29 сентября 2020 года

Первый матч «Олимпиакоса» и «Омонии» показал существенную разницу между соперниками. Да, на стороне кипрской команды свое поле, но у греков очень крепкая оборона и достаточно интересная атака. Рассчитывать на победу хозяевам будет очень трудно. Думается, гости обойдутся малой кровью и спокойно пройдут в групповой этап.



Ставка: «Олимпиакос» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.68.