«Сочи» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев вернут долг «леопардам» в КХЛ

Сочинцы три недели назад победили в Челябинске в овертайме.

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Сочи» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Трактор» 29 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ХК «Сочи» — «Трактор» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90. Гол на первой минуте идёт за 16.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Трактор» (29.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего 3,5 недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз В 10 из 11 последних личных встреч голы забивались в обе стороны.

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Проблемы у «Торпедо», «Салавата Юлаева» и рижского «Динамо», а СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил? что такой вариант даже не рассматривается. На вторник, 29 сентября, запланированы шесть матчей. Наиболее поздний стартует в 19:30 мск в Сочи, где местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Трактором».

Соперники в последнее время чувствуют себя не особенно уверенно. У «леопардов» четыре поражения в пяти предыдущих встречах, да и в целом результаты откровенно слабые — всего пять очков, предпоследняя строчка в турнирной таблице Западной конференции. Правда, надо делать скидку на календарь.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби Неделю назад бело-голубые победили принципиального соперника со счётом 5:0.

Сентябрь получился абсолютно адским — гранд на гранде сидит и грандом погоняет. Собственно, единственную игру с соперником попроще команда забрала — 3:2 ОТ против «Трактора». А ещё одолела в Уфе «Салават Юлаев» (3:2), но тот остался без подхватившего коронавирус Маркуса Гранлунда и напрочь завалил дебют, а в концовке едва не отыгрался.

В остальном расклад классический: подопечные Александра Андриевского бьются, оказывают достойное сопротивление, однако проблемы с реализацией и разница в исполнительском мастерстве перевешивают. Достаточно вспомнить предыдущий матч с «Динамо»: отличный первый период, слабый второй. Две шайбы пропустили в меньшинстве, ещё одну — после ошибки на смене.

«Трактор» бойко стартовал, однако сейчас идёт на серии из трёх поражений. Игра с «Северсталью» (0:1) откровенно разочаровала, не получалось ровным счётом ничего. 1:3 от «Салавата» в Уфе — дело житейское, там много выручал Юха Метсола. А накануне по буллитам уступили минскому «Динамо» (2:3 Б).

Даниил Медведев — Мартон Фучович. Прогноз: первая ракетка России всё же выиграет в Париже Прежде Медведев никогда не заходил на «Ролан Гаррос» дальше первого круга.

10 очков в 10 поединках — результат неплохой, для уверенного нахождения в зоне плей-офф этого достаточно. Челябинцы будут очень злы после неудачной серии и постараются ответить на домашнее поражение от «Сочи». Состав у них покрепче, зато «леопарды» имели три лишних дня на восстановление. Заметная фора.

На таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.90. Ожидается вязкая и упорная игра на три результата. Вариант помягче — Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95. В принципе, даже на совсем уж осторожные Х2 + ТМ 6.5 гола дают нестыдный коэффициент 1.67. Града голов тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Трактор» 29 сентября 2020 года

Состав у гостей крепче, хотя у сочинцев в предыдущем матче порадовало звено легионеров. Пропускают обе команды не так много, так что ждём нервную и вязкую игру, где всё решится на последних минутах. Шансы челябинцев чуть выше. Им нужно отвечать на три поражения подряд. Обычно подопечные Анвара Гатиятулина быстро реагируют на неудачи.

Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.67.