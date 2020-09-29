«Лацио» — «Аталанта». Прогноз: снова без Алексея Миранчука, зато с голами и результатом

30 сентября состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.67. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Лацио» — «Аталанта» (30.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

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Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, а вот в первом сыграли только семь матчей. Ещё три поединка перенесли, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



В последний день сентября эти матчи всё же состоятся. В 21:45 мск в Риме местный «Лацио» на стадионе «Олимпико» начнёт выяснять отношения с «Аталантой». Вывеска замечательная. Соперники попали в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона, а в нынешнем уже успели одержать победы.



«Бьянкочелести» на классе одолели в гостях «Кальяри» со счётом 2:0. На четвёртой минуте отличился Мануэль Лаццари, после чего положение стало максимально комфортным. Хозяева пытались отыграться, однако по-настоящему опасный момент имели ровно один. Джованни Симеоне в дебюте второго тайма не попал в ворота из района вратарской площади.

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На 74-й минуте Чиро Иммобиле забил дежурный гол, и всё стало окончательно понятно. Следующий соперник гораздо опаснее — «Аталанта» даже на фоне кадровых потерь доказала, что готова всё так же прессинговать, вскрывать и забивать. Она разделала «Торино», причём тоже в гостях (4:2).



«Быки» даже открыли счёт, но ничем хорошим это не закончилось. Уже к 42-й минуте «богиня» забила три мяча, а в дебюте второго тайма всё стало окончательно ясно: Мартен де Рон оформил четвёртый гол. После этого игра успокоилась. Гости включили режим экономии энергии и спокойно довели дело до успеха.



Сразу о главном: Алексей Миранчук по-прежнему находится в лазарете. Он тренируется по индивидуальной программе, в клубе рассчитывают на дебют россиянина через две-три недели. Также нет полузащитника Йосипа Иличича, вратаря Пьерлуиджи Голлини, правого защитника Кристиано Пиччини и центрального защитника Марко Тумминелло. Впрочем, все эти футболисты отсутствуют довольно давно, так что новостей для тренерского штаба тут нет.

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У римлян тоже травмированных достаточно (Лулич, Мурики, Луис Фелипе, Вавро и Джордан Лукаку), зато все лидеры в строю. Похоже, ожидается славная рубка. Дело в том, что в семи из восьми предыдущих очных встреч в Серии А голы забивались в обе стороны. А в шести случаях ещё и пробивался общий верх.



Разумеется, букмекеры прекрасно это понимают. На «обе забьют» дают смешной коэффициент 1.46, на «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча — 1.74. Вот это уже интереснее. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за крепкие 1.83 и комбинированной ставкой обе забьют + Х2 за 2.17.



Логика следующая. «Аталанта» лучше выглядела в концовке прошлого сезона и доказала, что находится в отличной форме. В трёх предыдущих выездах в Рим она не проигрывала, забив за 270 минут семь голов. При этом защита по-прежнему средненькая, а последний рубеж занимает второй вратарь. То есть свой гол Иммобиле с партнёрами наверняка найдёт.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта» 30 сентября 2020 года

В семи из восьми предыдущих очных встречах в Серии А голы забивались в обе стороны, а в шести из них доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Сейчас букмекеры дают на неё скромные 1.74. Пожалуй, лучше взять ТБ 3 гола — коэффициент лучше, да и подстраховаться на случай разгрома не помешает.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.83.