«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер и Лингард не дадут «чайкам» взять реванш

30 сентября «Брайтон энд Хоув Альбион» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Брайтон» — «МЮ» 30 сентября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Брайтон» — «Ман Юнайтед» (30.09.2020)

Новый футбольный сезон в Англии стартовал месяц назад, а теперь набрал солидный ход. И в Суперкубке сыграли, и в Английской Премьер-лиге благополучно отгремел третий тур. Теперь на носу четвёртый раунд Кубка лиги, в борьбе остаются 16 клубов

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Программа запечатана в три дня. Один поединок пройдёт 29 сентября, ещё четыре – 30 сентября, а закроют раунд три игры 1 октября. Среди прочих в среду будут сражаться «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув.



Любопытно, что соперники уже успели встретиться друг с другом в новом сезоне. Было это буквально на днях – 26 сентября в матче третьего тура АПЛ. Тогда, к слову, играли тоже в Брайтоне. То есть фактически они сразятся два раза подряд.



И тут надо сказать, что манкунианцам накануне дико повезло. Они показали далеко не самую выразительную игру, но сумели победить со счётом 3:2. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте хозяева сделали счёт 2:2, однако в одной из последних атак уже на десятой добавленной минуте гости заработали и реализовали пенальти.

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Вообще, «Брайтон» за три тура в АПЛ набрал только три очка из девяти возможных. Только примечательно здесь то, что во всех случаях он выглядел несколько активнее и интереснее своих соперников. Хотя уровень оппозиции оказался солидным — тут помимо «МЮ» были и «Челси» (1:3), и «Ньюкасл Юнайтед» (3:0). Дикие проблемы в завершении и россыпь попаданий в каркас ворот помешали добиться большего.



В Кубке английской лиги «чайкам» повезло с жеребьёвкой в предыдущих раундах. Им достались скромные «Портсмут» (4:0) и «Престон Норт Энд» (2:0), которые не доставили проблем, хотя представитель АПЛ не стеснялся использовать ротацию.



«Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги встречался только с «Лутон Тауном». Уле-Гуннар Сульшер выставил экспериментальный состав, но всё равно сумел отпраздновать победу (3:0). Хотя тут надо бы сказать, что первый гол забил Хуан Мата с пенальти перед самым перерывом, а другие два забили уже в концовке вышедшие на замену Рашфорд и Гринвуд.

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В АПЛ «красные дьяволы» успели провести всего две игры, поскольку получили на одну неделю отдыха больше. Собственно, в первой они по делу уступили «Кристал Пэлас» со счётом 1:3, ну а вторая была с «Брайтоном». С результатами пока что не задалось, но «МЮ» обладает мощной атакой. Взять реванш «Брайтону» будет трудно.



Да и статистика личных встреч остаётся за манкунианцами. Дело в том, что за восемь игр они добыли целых шесть побед, а проиграли только два раза. При этом стоит отметить уверенную результативность команды.



За пять последних матчей с «чайками» «Манчестер Юнайтед» забил аж 13 голов. Оборона «Брайтона» не такая крепкая, а потому вполне можно проверить ИТБ2 1.5 мяча. Тем более что букмекеры дают на него довольно крепкий коэффициент 1.88. Ближайший резерв у манкунианцев заметно интереснее.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 30 сентября 2020 года

«Брайтон» на старте нового сезона выглядит здорово, хотя с результатами пока что не задалось. Только вот взять реванш за недавнее поражение будет трудно. «Манчестер Юнайтед» обладает мощной атакой, да и статистика личных встреч остаётся за ним. Тренеры наверняка используют ротацию, а ближайший резерв у манкунианцев куда мощнее.



Ставка: индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 мяча за 1.88.