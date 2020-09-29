«Динамо» Ст — «Крылья Советов». Прогноз: Гацкан, Фролов и Зиньковский победят клуб из ПФЛ

30 сентября «Динамо» Ставрополь и «Крылья Советов» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 8.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» Ст — «Крылья Советов»
Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов» 30 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.95.
Анализ и прогноз матча Кубка России «Динамо» Ст — «Крылья Советов» (30.09.2020)
В российском футболе набрал ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже 12 туров, в РПЛ позади девять. Пришло время Кубка России, где с середины сентября в дело вступил целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный, о нём нужно рассказать подробнее.
Вместо привычных стадий 1/64 и 1/32 финала Кубка России введён групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.
«Крылья Советов» попали в компанию к «Динамо» из Ставрополя и «Ротору». При этом представитель ПФЛ уже находится в шаге от попадания в 1/8 финала. Дело в том, что волгоградцам из-за вспышки коронавируса присудили техническое поражение 0:3, то есть у сине-бело-золотых есть три очка и хорошая разница голов.
Надо только на своём поле не проиграть «Крыльям Советов», с большой долей вероятности этого хватит. Правда, вероятность такого расклада откровенно скромна. Самарцы долго барахлили на старте сезона, но к осени набрали мощный ход. Например, выдали серию в ФНЛ из пяти побед всухую с общим счётом 17:0.
Правда, в воскресенье потеряли очки в Нижнекамске, хотя «Нефтехимик» традиционно находится в верхней части ФНЛ и представляет солидную угрозу. Хозяева быстро открыли счёт и отдали территорию. Подопечные Игоря Осинькина в основном использовали навесы. Моменты создавали, пусть и не слишком часто.
В концовке оказались вознаграждены за упорство, игрок хозяев отправил мяч в собственные ворота (1:1). Самарцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. До идущего вторым «Спартака-2» всего два очка, до «Оренбурга» — пять. Положение вполне рабочее, ситуацию удалось выправить.
«Динамо» тем временем без особых успехов пылит в ПФЛ. 13 очков в восьми турах, пятое место в своей зоне. В четырёх домашних матчах, правда, уступили лишь однажды, да и то лидирующему клубу «Кубань-Холдинг» со счётом 1:2 благодаря пенальти на 92-й минуте. То есть легко гостям не будет.
И всё же разница в уровне исполнительского мастерства кажется солидной. «Крылья» наладили оборону и редко пропускают, а в атаке один-два мяча наверняка найдут даже на фоне ротации. Лезть в большие форы не рискнём, мы бы выбирали между П2 всухую за 2.15 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу представителя ФНЛ.
Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» Ст — «Крылья Советов» 30 сентября 2020 года
Разница в уровне исполнителей заметная. «Динамо» не блещет даже в ПФЛ, а «Крылья Советов» в шести предыдущих матчах ФНЛ набрали 16 из 18 возможных очков при общей разнице голов 18:1. Клуб из Ставрополя много не пропускает, но свои гол-два самарцы наверняка найдут. Для победы этого должно хватить.
Ставка: победа «Крыльев Советов» всухую за 2.15.
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