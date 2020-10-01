«Зандхаузен» — «Санкт-Паули». Прогноз: перед поездкой в сборную России Жиров покажет себя

2 октября состоится матч 3-го тура второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» — «Санкт-Паули». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зандхаузена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Санкт-Паули» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Зандхаузен» — «Санкт-Паули»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» — «Санкт-Паули» 2 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча второй Бундеслиги «Зандхаузен» — «Санкт-Паули» (2.10.2020)

Вторая Бундеслига вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Играть здесь начали 18 сентября, первый тур растянулся на четыре дня. А неделей раньше клубы стартовали в первом раунде Кубка Германии. В общем, все уже провели по три официальных матча.

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Этого вполне достаточно, чтобы прогреться и войти в колею. Программа третьего тура стартует в пятницу, 2 октября, двумя матчами. В Зандхаузене местный одноимённый клуб на стадионе «Хардтвалштадион» будет принимать «Санкт-Паули», команды выйдут на поле в 19:30 мск.

Отечественным любителям футбола эта игра может быть интересна из-за Александра Жирова. Бывший защитник «Волгаря», «Анжи», «Томи» и «Енисея» выступает за «Зандхаузен» с 2018 года. Это железный игрок основного состава, который накануне получил вызов в сборную России на матчи со Швецией, Турцией и Венгрией. Что любопытно, уже не первый. Фабио Капелло вызывал защитника ещё в бытность выступления в «Волгаре».

Не так давно появились слухи о переходе 29-летнего футболиста в «Ганновер», что абсолютно точно может рассматриваться как повышение. Впрочем, пока Жиров по-прежнему выступает за «Зандхаузен». Оба матча сезона во второй Бундеслиге провёл от звонка до звонка, успел получить одну жёлтую карточку.

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По общему уровню его клуб сопоставим с ближайшим соперником. Собственно, по итогам предыдущего розыгрыша турнира их разделили всего четыре очка. Бело-чёрные удачно провели рестарт и с 43 баллами финишировали на 10-й строчке, а «пираты» остались на 14-й позиции.

Обе команды стартовали вполне нормально. «Зандхаузен» на своём поле одолел крепкий «Дармштадт» со счётом 3:2, после чего уступил в гостях «Нюрнбергу» (0:1). Стиль игры у команды Жирова не изменился: при первой же возможности отдают территорию, действуют от обороны, отличаются организованностью.

В 34 матчах прошлого сезона пропустили всего 45 голов, по меркам второй Бундеслиги это шикарный показатель. Лучше только у четырёх команд, все они попали в топ-5. «Санкт-Паули» тоже не отличался особой результативностью, однако теперь в двух матчах забил шесть голов и набрал четыре очка.

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2:2 с середняком «Бохумом» можно списать на везение: проигрывали с разницей в два мяча к 84-й минуте, а затем вышедший на замену Финн Оле-Беккер оформил дубль. Однако затем «пираты» хлопнули на своём поле «Хайденхайм» (4:2), который в прошлом году играл стыки за повышение в классе и едва не прошёл «Вердер».

Справедливости ради, подопечные Тимо Шульца забили четыре мяча с четырёх попаданий в створ. На дистанции реализация должна откатиться к средним значениям, благо что «Зандхаузен» многого соперникам не позволяет. Делать ставки на исход довольно сложно, поскольку сезон только стартовал.

Можно рассмотреть тотал меньше 2.5 гола за 2.08, на старте сезона соперники были на удивление результативны, реализуя моменты слишком уж ловко. Что любопытно, хозяин поля не проигрывает в этом противостоянии на протяжении шести поединков. Так что подстрахуемся на случай третьего гола и возьмём 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги «Зандхаузен» — «Санкт-Паули» 2 октября 2020 года

По уровню исполнителей соперники сопоставимы. Обе команды не отличаются высокой результативностью, да и пропускают по меркам второй Бундеслиги немного. Кроме того, в шести предыдущих поединках хозяин поля непременно набирал очки. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Зандхаузен» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.93.