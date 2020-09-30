«Динамо» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Авцин не дадут Крикунову снять проклятие

Бело-голубые не могут победить челябинцев в основное время на протяжении вот уже шести матчей.

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Трактора» идёт за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Трактор» 1 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Трактор» 1 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 15.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» (01.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего четыре недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на три поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На среду, 1 октября, запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Москве местное «Динамо» на «ВТБ Арене» начнёт выяснять отношения с «Трактором».

Бело-голубые выдали серию из шести побед (одна из них, правда, получилась технической), однако накануне проиграли дерби «Спартаку» (4:5 Б). Зацепить очко по такой игре — большая удача. Дело в том, что к 46-й минуте красно-белые вели со счётом 4:1, после чего умудрились упустить преимущество.

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Вообще, подопечные Владимира Крикунова могли победить. У них имелось несколько отличных возможностей в овертайме, а в серии буллитов хозяев спас Андрей Кутейкин. Защитник обычно буллиты не исполняет, а тут реализовал последнюю попытку и дал партнёрам шанс. Сергей Широков довёл дело до конца.

В то же время количество ошибок зашкаливает. Михал Чайковски умудрился получить три малых штрафа за один период, вратари выручают заметно реже необходимого, а главное снова проявляется полнейшая зависимость от первого звена. На бумаге вторая тройка смотрится неплохо, однако Дмитрий Кагарлицкий выглядит совсем слабо, а Теэму Пулккинен никак не может найти бросок (пять матчей без голов).

Тем не менее ситуация остаётся рабочей: 13 очков в 10 матчах, четвёртое место в Западной конференции. Впереди «Трактор», который спокойно находится в зоне плей-офф и исправно собирает очки. Накануне челябинцы прервали неудачную серию, дожав на чужом льду в заключительном периоде «Сочи» (4:2).

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Понятно, что в родных стенах шансы бело-голубых несколько выше, однако котировки букмекеров удивляют. Проблем у подопечных Владимира Крикунова достаточно, а «мишки» были для них неудобным соперником даже в неудачных сезонах. Простой факт: в шести предыдущих очных встречах у челябинцев четыре победы и два поражения за пределами основного времени.

То есть «Трактор» всякий раз набирал очки. А при Анваре Гатиятулине команда добавила и много не пропускает. Пожалуй, Х2 за 1.93 смотрится здорово. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.25, поскромнее — ИТБ 1.5 гола «Трактора» за 1.68. Оборона у динамовцев время от времени чудит, так что две шайбы гости наверняка найдут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» 1 октября 2020 года

Букмекеры не сомневаются в победе бело-голубых, хотя у них сейчас достаточно проблем. Вратари не выручают, в защите хватает ошибок, в атаке всё снова целиком зависит от первого звена. «Трактор» в шести предыдущих очных встречах с «Динамо» неизменно набирал очки, да и вообще сейчас смотрится здорово. Возьмём Х2 за 1.93.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.93.