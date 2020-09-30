«Риу Аве» — «Милан». Прогноз: Чалханоглу с Тео придётся туго без Ибрагимовича и Ребича

1 октября «Риу Аве» примет «Милан» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех португальцев оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Риу Аве» — «Милан» 1 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Риу Аве» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча квалификации Лиги Европы «Риу Аве» — «Милан» (01.10.2020)

В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, настало время раунда плей-офф квалификации. Но если в ЛЧ стадия состоит из двух поединков, то в ЛЕ игра будет всего одна, так что цена ошибки максимальна. При этом болельщиков на трибуны, разумеется, не пустят.

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Все встречи запланированы на один день – 1 октября. Среди прочих выделяется пара португальского «Риу Аве» и итальянского «Милана». Путём жребия было определено, что их встреча состоится на стадионе «Риу Аве» в португальском городе Вила-ду-Конде.



«Риу Аве» сумел добраться до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, миновав второй и третий отборочные раунды. Хотя без везения тут не обошлось. В первой игре с боснийским «Борац Б-Л» (2:0) оба своих мяча португальцы забили уже после 89-й минуты, а в последней с турецким «Бешикташом» (1:1, 4:2 пен.) сравняли счёт на 85-й минуте и прошли дальше, победив лишь в серии пенальти.



В родном чемпионате Португалии «большая река» успела сыграть только две игры, в которых набрала два очка. Первая ничья пришлась на скромную «Тонделу» (1:1), тогда «Риу Аве» еле-еле унес ноги, сравняв счёт в концовке. Ну а вторая состоялась с крепкой «Виторией Гимарайнш». Голов тут не было, но в целом соперники смотрелись сопоставимо.

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У «Милана» наконец-то появился крепкий соперник. До этого в квалификации Лиги Европы он сражался с гордым ирландским «Шемрок Роверс» (2:0) и воинственным норвежским «Будё-Глимт» (3:2). Но штука в том, что разница в мастерстве исполнителей между командами имелась громадная, а потому разбить их не составило огромного труда.



Вообще, разница в классе у миланцев и с «Риу Аве» тоже заметна. Да, португальский клуб занял в прошлом сезоне чемпионата Португалии пятое место, но на старте нового пока не впечатляет. А вот итальянцы, напротив, уже успели разогреться.



Помимо двух игр в Лиге Европы «россонери» сыграли два матча в Серии А: с «Болоньей» и «Кротоне». Оба выиграли со счётом 2:0. При этом надо сказать, что в последнем команда обходилась без своего лидера Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий сдал положительный тест на коронавирус и теперь пропустит игру с португальцами.

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Также, скорее всего, не поможет Стефано Пиоли и Анте Ребич, который в матче с «Кротоне» травмировал локоть. Чалханоглу в поединке с норвежцами показал отличную игру, но ждать теперь большого количества голов мы бы не стали. Всё же атакующий потенциал фаворита снизился.



В то же время вероятность сенсации кажется не слишком высокой. «Риу Аве» сейчас выглядит не так здорово, да и в прошлом сезоне за 17 игр на своём поле добыла только пять побед. На наш взгляд, интересно выглядит ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча. Букмекеры дают за неё сносный коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч отбора Лиги Европы «Риу Аве» — «Милан» 1 октября 2020 года

«Милану» не помогут в матче с «Риу Аве» ключевые нападающие — Ибрагимович и Ребич. Однако португальцы сейчас показывают не самый лучший футбол, да и имели проблемы с домашними играми в прошлом сезоне. На наш взгляд, итальянцы много не забьют, но как минимум не проиграют в основные 90 минут.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.