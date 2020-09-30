«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Слепышев, Окулов и Шалунов не оставят шансов Знарку в дерби

Лидеры красно-белых только вернулись в строй, к тому же красно-синие имели два лишних дня отдыха.

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.60, успех «Спартака» идёт за 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 1 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 1 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 15.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА (01.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего четыре недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На среду, 1 октября, запланированы сразу пять матчей. Украшением игрового дня обещает стать московское дерби: в 19:30 мск начнётся битва «Спартака» и ЦСКА.

Формально хозяином льда считаются красно-белые, но они проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене». Этот фактор тоже нужно учитывать. Подопечные Олега Знарка после жуткой серии из четырёх поражений пришли в себя, добыв две победы подряд. Дело в том, что подхватившие коронавирус легионеры вернулись в строй.

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Без них, понятно, с созиданием имелись колоссальные проблемы, ведь команда осталась без двух форвардов первого звена и центрального нападающего второй тройки. Однако теперь Лехтеря, Радил и Ганзл снова в строю. Кроме того, помогла пауза в 5,5 дней. После неё удалось дожать «Амур» (3:1).

Накануне «Спартак» уже выиграл одно дерби, вернув себе лидерство в сезонной серии с «Динамо». Дело дошло до буллитов, хотя имелось всё необходимое для победы в основное время. Красно-белые вели со счётом 4:1 к 46-й минуте, но ошиблись при второй шайбе и поплыли. Серию буллитов вытянули Кутейкин и Широков (5:4 Б).

Теперь будет ещё тяжелее. ЦСКА по-прежнему обходится без Ларса Юханссона, но ситуацию контролирует. Результаты в порядке: 15 очков в девяти поединках, всего два поражения (одно из которых за пределами основного времени). Кроме того, в игре с «Йокеритом» впервые в сезоне на лёд вышел Марио Кемпе.

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Шустрый и техничный швед определённо добавит атаке глубины и креативности, а в обороне всё здорово даже без основного вратаря. Собственно, подопечные Игоря Никитина лишь три раза в регулярном чемпионате пропустили больше одной шайбы. От «Ак Барса» (2:3 ОТ), «Металлурга» (2:4) и «Йокерита» (4:2).

По уровню исполнителей красно-синие явно интереснее, физическая форма тоже должна быть лучше. Всё же лидеры «Спартака» только вернулись в строй после долгого простоя, плотный график в такой ситуации рискует оказаться проблемой. И третий момент — красно-белые накануне доигрались до буллитов в дерби, а ЦСКА не играл с 27 сентября, поскольку рижское «Динамо» сидит на карантине.

Думается, с учётом всех факторов «армейцы» наверняка одержат трудовую победу. Оборона у подопечных Олега Знарка часто чудит, а вратари выручают далеко не всегда. Пожалуй, ЦСКА свои три шайбы оформит, чего должно хватить для победы. Мы бы выбирали между ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.69 и Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.65.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 1 октября 2020 года

«Спартак» одержал две победы подряд и укрепил позиции, но зацепиться с ЦСКА будет сложно. Красно-синие дождались возвращения Марио Кемпе, который добавит креатива атаке. Защита у Олега Знарка в последнее время часто даёт сбои, так что свои три гола «армейцы» наверняка найдут. Этого должно хватить для победы.

Ставка: ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.69.