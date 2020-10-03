«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз: Миранчук опять не сыграет, Клаван, Симеоне и Годин удивят

4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Кальяри». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Кальяри»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Серии А «Аталанта» — «Кальяри» (04.10.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: хитрый Ходжсон устроит ад Лэмпарду, Вернеру и Канте Синие слабо стартовали в АПЛ и успели вылететь из Кубка лиги от резервистов «Тоттенхэма».

Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, в последний день сентября состоялись три перенесённых матча первого. Теперь все участники провели по два официальных поединка и турнирная таблица приняла нормальный вид. Программа 3-го тура Серии А продолжится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами.



Самый ранний из них стартует в 13:30 мск в Бергамо, где местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» будет выяснять отношения с «Кальяри». Начало сезона получилось для полуфиналиста Лиги чемпионов-2019/2020 замечательным, теперь он постарается развить успех.



В двух матчах добыты шесть максимально возможных очков при восьми голах. Пока результативность стабильная — четыре мяча за 90 минут. Уверенная победа в гостях над «Торино» (4:2) не удивила, всё же «быки» находились не в лучшем состоянии даже до недавней вспышки коронавируса.

«Боруссия Д» — «Фрайбург». Прогноз: 2:3 от «Баварии» — лишь начало проблем Санчо и Витселя У дортмундцев плотный график, проблемы в обороне и очень колючий соперник.

Однако в среду подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Лацио». Тоже в гостях, 4:1. Все вопросы были сняты уже в первом тайме, после которого преимущество достигло трёх мячей. В дальнейшем римляне владели инициативой, имели моменты, однако оживить интригу не смогли. Единственное — Фелипе Кайседо размочил счёт.



Сразу оговоримся, что Алексей Миранчук по-прежнему не сможет помочь «Аталанте». Российский полузащитник тренируется по индивидуальной программе, продолжая восстанавливаться от травмы. В клубе ожидают, что он вернётся в строй во второй половине октября, то есть после международной паузы.



Кадровых потерь у «богини» достаточно, вот только на качество футбола и результат это никак не влияет. Правда, ближайший соперник довольно колючий. «Кальяри» — крепкий середняк чемпионата Италии, который знает своё дело и много не пропускает. Больше того — в прошлом сезоне он здорово сопротивлялся клубу из Бергамо.

«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз: Луис Суарес, Фелиш и Сауль продырявят оборону Эмери «Жёлтая субмарина» старается играть в контроль, но защита пока слишком слаба.

На выезде победил со счётом 2:0, в родных стенах уступил 0:1. Вот что любопытно: в пяти из шести предыдущих очных встреч устояла планка в два гола, хотя «Аталанта» традиционно много забивает и достаточно пропускает. Старт сезона у красно-синих не задался, лишь одно очко в двух турах. Но тут надо учитывать уровень оппозиции.



1:1 в гостях с «Сассуоло» и 0:2 от «Лацио» — вполне рабочие результаты. Подопечные Эусебио Ди Франческо не стремятся владеть мячом, зато контратаки у них в порядке и оборона вполне организованная. Кроме того, у «Аталанты» имелось всего три дня на восстановление, а гости готовились в недельном цикле.



В общем, есть ощущение, что колючие сардинцы смогут навязать фавориту борьбу и много снова не пропустят. На тотал меньше 3.5 гола дают отличный коэффициент 1.92, на П2 с форой (+2) — 1.74. Добавим, что за 25 предыдущих очных встреч «Аталанта» ни разу не громила соперника. То есть с точки зрения цифр ставка выглядит здорово.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Кальяри» 4 октября 2020 года

«Аталанта» великолепно начала сезон, однако теперь сразится с одним из наименее удобных соперников. В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось не более двух голов. «Кальяри» всё так же отдаёт территорию и действует вторым номером, оборона у сардинцев в порядке. Думается, разгрома тут не будет.



Ставка: победа «Кальяри» с форой (+2) за 1.74.