«Лацио» — «Интер». Прогноз: Лукаку, Иммобиле и Алексис Санчес останутся на голодном пайке

4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Интер»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Серии А «Лацио» — «Интер» (04.10.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: хитрый Ходжсон устроит ад Лэмпарду, Вернеру и Канте Синие слабо стартовали в АПЛ и успели вылететь из Кубка лиги от резервистов «Тоттенхэма».

Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, в последний день сентября состоялись три перенесённых матча первого. Теперь все участники провели по два официальных поединка и турнирная таблица приняла нормальный вид. Программа 3-го тура Серии А продолжится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами.



В 16:00 в Риме местный «Лацио» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Интером». Эта игра стала бы центральной в туре, если бы не битва «Наполи» и «Ювентус». Посмотреть тут будет на что, благо что соперники находятся в абсолютно одинаковых условиях. 30 сентября они провели перенесённые матчи первого тура, то есть имели на отдых по три дня.



«Интер» пока идёт без потерь. Одолеть в родных стенах «Фиорентину» (4:3) откровенно повезло: проигрывали вплоть до 87-й минуте, однако за оставшееся время успели забить два мяча. «Фиалки» смотрелись очень здорово, а вот центр обороны нерадзурри откровенно разочаровал.

«Боруссия Д» — «Фрайбург». Прогноз: 2:3 от «Баварии» — лишь начало проблем Санчо и Витселя У дортмундцев плотный график, проблемы в обороне и очень колючий соперник.

В среду в состав вернулся отбывший дисквалификацию Стефан де Врей. И подопечные Антонио Конте всё равно пропустили два мяча от «Беневенто». Впрочем, реальной интриги новичок элитного дивизиона не создал, разница в исполнительском мастерстве бросалась в глаза. Гости забили пять раз и спокойно победили (5:2).



Второй тайм превратился в формальность, поскольку четыре гола оформили ещё до перерыва. Тренерский штаб поберёг футболистов и использовал четыре замены уже к 65-й минуте. Пожалуй, проблем со свежестью у нерадзурри быть не должно: сезон только начался, силы накануне удалось сэкономить.



«Лацио» набрал в двух поединках только три очка. Уверенно задушил на выезде «Кальяри» со счётом 2:0 (быстрый гол и контрольный выстрел во втором тайме), а дальше по всем статьям уступил «Аталанте» в родных стенах. Пропустили три мяча до перерыва, владели инициативой, но смогли отличиться лишь однажды (1:4).

«Штутгарт» — «Байер». Прогноз: Беллараби, Демирбай и Шик раздавят новичка Бундеслиги Клуб из Леверкузена победил семь раз в восьми предыдущих очных встречах.

Букмекеры отдают предпочтение «Интеру», что вполне логично. Состав у миланцев крепче, с созиданием у них полный порядок. Напрягает только одно — центр обороны. Пять пропущенных мячей за 180 минут от далеко не самых мощных соперников — слишком много. Иммобиле знает своё дело, Кайседо и Милинкович-Савич тоже опасны.



Потому возникает ощущение, что отыграть на ноль нерадзурри не смогут. В то же время ожидать града голов не стоит. В пяти предыдущих очных встречах ни разу не забивалось больше трёх мячей, да и темп вряд ли будет высоким. Статус у матча серьёзный, график довольно плотный. Ждём чего-то вроде 1:1 или 2:1. Возьмём тотал меньше 3 гола за 1.95.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Интер» 4 октября 2020 года

Букмекеры ждут голов в обе стороны и высокой результативности, хотя не всё так просто. Пропускают соперники действительно много, однако вот уже пять личных встреч подряд укладываются в три гола. Статус у матча высокий, осторожности должно стать больше. Кроме того, команды выйдут на поле в третий раз за девять суток. График серьёзный, поддерживать ураганный темп все 90 минут не удастся…



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.95.