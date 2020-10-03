«Леванте» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема, Эдегор и Рамос покажут чемпионский характер

4 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Реал» 4 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Реал Мадрид» 4 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Если обе забьют, сыграет ставка 1.66.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Примеры «Леванте» — «Реал Мадрид» (04.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло три недели, а на носу уже пятый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Теперь всё идёт по накатанной. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в воскресенье, 4 октября, сразу шестью матчами. Дальше наступит международная пауза.

В 17:00 мск в Валенсии местный «Леванте» на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Реалом». Разумеется, мадридцы считаются у букмекеров явным фаворитом, хотя «лягушки» традиционно хороши в своих стенах. Достаточно сказать, что в трёх предыдущих очных встречах дома они набрали четыре очка, а единственное поражение потерпели благодаря голу Гарета Бэйла с пенальти в концовке (1:2).

Старт сезона у действующего чемпиона Испании получился рабочим. Семь очков в трёх поединках — это нормально, поскольку начинать пришлось с двух тяжелейших выездов. В обоих случаях создали больше соперников, однако назвать преимущество подавляющим было никак нельзя.

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С «Реалом Сосьедад» не повезло (0:0), зато с «Бетисом» удача вернула должок (3:2). Мануэль Пеллегрини долго жаловался на судейство, хотя арбитры разобрались в спорных ситуациях верно. А 30 сентября «сливочные» на своём поле укатали довольно крепкий «Вальядолид» со счётом 1:0.

Справедливости ради, качество футбола пока оставляет желать лучшего. Разочаровывает Иско, моменты создаются с заметным трудом, да и в защите имеются проблемы. Без спасений Тибо Куртуа вместо семи очков вполне могло бы получиться четыре-пять. Понятно, что гранд будет добавлять, однако пока он производит не лучшее впечатление.

«Леванте» разжился в трёх турах всего тремя очками, хотя явно заслуживал большего. Поражение в дерби с «Валенсии» получилось очень обидным: смотрелись заметно лучше, однако у соперника залетало абсолютно всё (2:4). Потом уверенно разобрались в гостях с «Осасуной» (3:1), но не дотерпели с «Севильей» (0:1).

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Единственный мяч красно-белые забили уже на 92-й минуте. В остальном удавалось недурно сдерживать фаворита. Хозяева, конечно, владели территорией, но по большей части просто били издали. За 90 минут набежало всего два попадания в створ. Одно из которых оказалось голевым.

В общем, легко «Реалу» тут точно не будет. Соперник колючий, матчи с ним традиционно получаются сложными. Заметим, что в шести предыдущих поединках мадридцы в лучшем случае побеждали с разницей в один мяч. Да и кадровых проблем по-прежнему достаточно, так что лезть в большие форы не рискнём.

Мы бы выбирали между П1 с форой (+1.5) за 1.63 и ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. «Королевскому клубу» голы даются с трудом, а «Леванте» накануне порадовал в обороне. В то же время разница в уровне исполнительского мастерства солидная, так что очки фаворит наверняка наберёт.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леванте» — «Реал Мадрид» 4 октября 2020 года

У «Реала» достаточно проблем на старте сезона: голы даются с большим трудом, кадровых потерь достаточно, работы у Тибо Куртуа также хватает. «Леванте» набрал всего три очка в трёх турах, хотя заслуживал большего. А главное — в шести предыдущих очных встречах не проигрывал мадридцам больше чем в один мяч. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.