«Бавария» — «Герта». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер подойдут к родному первому месту

4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Герта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварию» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Герты» оценён букмекерами коэффициентом 18.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» 4 октября

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Герта» (04.10.2020)

Немецкий футбол вошёл в колею. Позади два тура в чемпионате Германии и первый раунд Кубка страны. Команды провели как минимум по три официальных матча, прогрелись и вошли в колею. Уже совсем скоро состоится вторая международная пауза в сезоне, после чего придёт время групповых стадий еврокубков.

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На днях разыграли Суперкубок страны, пришло время 3-го тура Бундеслиги. На воскресенье, 4 октября, запланированы два матча. Самый поздний из них стартует в 19:00 мск в Мюнхене, где местная «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» будет выяснять отношения с «Гертой». Дальше наступит международная пауза.



Подопечные Ханса-Дитера Флика получили на старте сезона очень плотный календарь. Разнесли «Шальке» (8:0), с большим трудом дожали «Севилью» (2:1 доп. время) в матче за Суперкубок УЕФА, после чего разгромно уступили «Хоффенхайму» (1:4). В принципе, при таком расписании сбой казался делом времени.



120 минут в Будапеште и последующий перелёт наложились на, пожалуй, самого неприятного соперника на внутренней арене. Мюнхенцы всё равно оставались в седле до 77-й минуты, пропустив дважды в концовке. Они имели шансы зацепиться за очки, однако действовали ниже привычного уровня, да и ротация на пользу не пошла.

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Левандовски, Горецка и Коман начали на скамейке, без них в атаке немногое получалось. Впрочем, «Бавария» уже успела закрыть ту неудачу очередным трофеем. На этот раз в битве за Суперкубок Германии одолели дортмундскую «Боруссию» (3:2). Быстро повели 2:0, позволили сопернику вернуться и всё же добились своего.



Мюнхенцы проведут четвёртую встречу за 11 суток, времени на отдых совсем немного. Однако дальше будет международная пауза, то есть беречь силы уже особенно незачем. Все, кто хорошо готов физически, появятся в стартовом составе. Так что «Герту» ожидают очень долгие 90 минут.



Берлинцы в последнее время исправно пьют кровь у вечного чемпиона Германии. В восьми предыдущих очных встречах «Бавария» выиграла лишь дважды. Приход Бруно Лаббадиа придал «Герте» импульс, концовку прошлого сезона они провели бодро. В двух турах нового первенства набрали три очка.

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Быстро и ловко разгромили проблемный «Вердер» (4:1), вот только дальше уступили на своём поле «Айнтрахту» (1:3). Помешал слабый дебют — 0:2 к 36-й минуте. После этого моменты создавались, однако в завершении не шло. Единственный мяч клуб из Франкфурта забил в свои ворота.



Лезть в большие форы не рискнём, всё же «Бавария» сейчас тяжеловата и часто ошибается в обороне. В то же время матчи перед перерывами при Флике она проводит уверенно, так что в родных стенах победу наверняка добудет. Думается, свой гол гости должны найти, пока гегемон немецкого футбола многое позволяет в своих ворот.



Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.79 и П1 с разницей в 1-2 гола за 2.45. Что-то вроде 3:1 или 2:1 тут вполне вероятно. Уничтожения соперника не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» 4 октября 2020 года

График у «Баварии» тяжелейший, предстоит провести четвёртую встречу за 11 суток. Ошибок в защите много, так что свой гол гости наверняка найдут. «Герта» сильно уступает по уровню исполнителей, однако в восьми очных встречах проиграла лишь дважды. Лезть в огромные форы не рискнём, возьмём 1Х + обе забьют за 1.79.



Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.79.