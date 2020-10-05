«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Лехтеря, Широков и Кутейкин не пожалеют финнов

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Спартак». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.60, успех «Спартака» идёт за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак» 6 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — «Спартак» (06.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На вторник, 6 октября, запланированы сразу пять матчей. В 18:30 в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» местный «Йокерит» начнёт выяснять отношения со «Спартаком».

Похоже, две недели карантина не помешали финнам сохранить тонус. После возвращения в дело добыты семь очков из десяти возможных, хотя календарь оказался далеко не самым простым. С пустыми руками остались только в битве с ЦСКА (2:4), возможности зацепиться имелись даже там.

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Ещё одно поражение потерпели в гостях у «Авангарда» (2:3 ОТ), по качеству хоккея тоже смотрелись ничуть не хуже. А в остальных трёх случаях брали верх, причём непременно в основное время. Досталось «Сибири» (5:2), «Северстали» (5:2) и «Локомотиву» (3:2). Далеко не последние клубы в КХЛ, пусть у ярославцев и есть проблемы с составом из-за коронавируса.

«Спартак» тем временем преодолел кризис середины сентября: легионеры вернулись с карантина, первое звено воссоединилось, большинство снова заработало. Как результат — две победы в трёх матчах. Над «Амуром» (3:1) и московским «Динамо» (5:4 Б). Плюс достойное поражение от ЦСКА (4:5), до овертайма не хватило совсем немного.

Букмекеры считают «шутов» явным фаворитом. Их шансы действительно выше, всё же в Хельсинки финны особенно хороши. В то же время списывать красно-белых со счетов никак нельзя. Состав у них нормализовался, а отступать некуда: из зоны плей-офф уже выпали, надо навёрстывать упущенное.

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Между прочим, с результативностью у подопечных Олега Знарка всё в порядке. За три матча после пятидневной паузы забросили 11 шайб. А «Йокерит» после выхода с карантина стабильно пропускает как минимум дважды. Возникает соблазн проверить ИТБ 2 шайбы «Спартака», благо что коэффициент замечательный — 2.10.

Статистика очных встреч абсолютно не против. В восьми предыдущих случаях москвичи достигали этой планки, а в шести из них пробивали её. Лехтеря, Ганзл и Радил в порядке, Кутейкин всегда готов расчехлить царь-пушку. Для пары голов этого добра должно хватить.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак» 6 октября 2020 года

«Спартак» после возвращения легионеров забросил 11 шайб за три матча, а «Йокерит» после выхода с карантина стабильно пропускает не меньше двух. Кроме того, в восьми предыдущих очных встречах красно-белые забивали как минимум дважды (а в шести случаях преодолевали планку). Лезть в исход не рискнём, атака у финнов отличная. А вот индивидуальный верх гостей смотрится здорово.

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.10.