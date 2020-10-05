А если бы оставили Сёмина? «Локомотив» в Лиге чемпионов: шансов нет, но вы держитесь

1 октября в Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. До старта осталось не так уж много: первый тур запланирован на 20-21 октября, сразу после международной паузы. Самое время рассмотреть прогнозы букмекеров на успех российских клубов. С «Зенитом» разобрались, на очереди – «Локомотив».

Левандовски, Мюллер и Нойер не оставят шансов конкурентам

«Железнодорожники» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ заняли второе место и напрямую вышли в групповой этап Лиги чемпионов. При жеребьёвке они находились в четвёртой корзине, а потому изначально было понятно, что группа будет неприятная. Жеребьёвка оказалась неумолимой: мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

Кто выиграет Лигу чемпионов? И чего ждать от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»? Клубы Месси и Роналду вне топ-5 фаворитов, «Зенит» и «Краснодар» поборются, а вот «Локомотив» обречён.

Мюнхенцы – действующий победитель Лиги чемпионов. Вполне разумно, что и сейчас они считаются одними из главнейших претендентов на триумф. Букмекеры оценивают их итоговый успех коэффициентом 5.20. Ну а выход немцев из группы А с первого места оценён букмекерами скромным коэффициентом 1.40. То есть в случае захода с 1000 рублей вы получите 1400 рублей. На выход из группы дают 1.05.



Красная машина Ханса-Дитера Флика по праву считается фаворитом. Роберт Левандовски и компания продолжают неустанно клепать голы в каждой игре. Под руководством немецкого специалиста прошлый сезон увенчался треблом, а в новом уже удалось выиграть Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Противопоставить такому грозному сопернику ничего не смогли ни «Барселона» с Месси, ни «ПСЖ» с Неймаром и Мбаппе.

В новом сезоне на фоне жуткого плотного расписания осечки случаются, но это абсолютно нормально. То есть тут даже говорить не о чем: никто во второй половине прошлого сезона не играл в футбол столь же эффектно и эффективно, а ключевые футболисты остались.

Красно-зелёные уже обыгрывали вечного чемпиона Германии, причём на его поле. Да только было это в 1995 году. Единственный мяч тогда забил в середине второго тайма Евгений Харлачёв, в воротах стоял Сергей Овчинников, а тренировал, естественно, Юрий Сёмин. С тех пор много воды утекло, шансы москвичей зацепиться за очки кажутся откровенно мизерными.

Единственная надежда — игра шестого тура в Мюнхене. Если фаворит решит все вопросы к тому моменту, то в связи с тяжёлым календарём наверняка проведёт широкую ротацию. Это даст пусть призрачный, но всё же шанс.

Что, опять? Симеоне почти прописался в Москве

Вместе с «Баварией» в группу к «Локомотиву» попал мадридский «Атлетико». Второй раз подряд. В прошлом сезоне красно-зелёные играли с испанцами ещё при Юрии Сёмине, в обоих случаях проиграли со счётом 0:2.

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

Тогда команда Диего Симеоне по итогам шести туров заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала, где по сумме двух матчей сумела выбить «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Однако дальше на пути встал немецкий «РБ Лейпциг». В одноматчевом противостоянии (уже в августе) немцы перебегали «матрасников».



А ведь пути клубов пересекались ещё и в сезоне-2017/2018. Тогда они сошлись в 1/8 финала Лиги Европы, но никакой интриги не получилось. Мадридцы выиграли на своём поле со счётом 3:0, а в гостях добавили москвичам боли — 5:1.



На текущий сезон букмекеры снова пророчат испанцам второе место в группе Лиги чемпионов, коэффициент на лидерство внушительный – 3.90. Впрочем, всё вполне логично. Тягаться с «Баварией» на дистанции будет трудно, зато «Ред Булл» и «Локо» на данный момент едва ли смогут составить вменяемую конкуренцию. Выход в плей-офф идёт за 1.37.



В прошлом розыгрыше родной испанской Примеры мадридский «Атлетико» выдал серию без поражений из 16 матчей. Отличный отрезок в сумме с осечками конкурентов позволил клубу занять третье место. Правда, отставание от «Реала» и «Барсы» было значительным, более 10 пунктов.



К слову, мадридцы до сих пор продолжают свою беспроигрышную серию. За три тура чемпионата Испании они ни разу не проиграли и пропустили всего лишь один гол. Лидеры были сохранены, а уж приобретение Луиса Суареса непременно окупится. АТМД к играм Лиги чемпионов ещё успеет подготовиться, так что нулевых ничьих наверняка станет меньше.

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Словом, дуэт лидеров в квартете очевиден, тягаться с ним можно только при огромной доле везения. Эти четыре матча в первую очередь следует рассматривать как шанс показать себя. Команда получит 360 минут футбола с элитными командами, а болельщики — возможность увидеть топ-футболистов. Ведь трибуны можно будет заполнить на 30%.

«Ред Булл Зальцбург» покажет «Локомотиву», что такое атакующий футбол

«Ред Булл Зальцбург», конечно, не леверкузенский «Байер», который попался «Локомотиву» в сезоне-2019/2020, но и его считать проходным соперником никак нельзя. Вовсе наоборот. В прошлом году австрийцы попали в группу к «Ливерпулю», «Наполи» и «Генку» и вышли в Лигу Европы. И ведь они доставили очень много хлопот англичанам и итальянцам, забив за шесть туров целых 16 голов.



В 1/16 финала Лиги Европы «быкам» пришлось играть с немецким «Айнтрахтом». По сумме двух матчей они проиграли и завершили участие в турнире. Хотя надо бы сказать, что у них получилось и тут забить три гола.



Тренером в австрийской команде остался Джесси Марш. Костяк состава тоже сохранен. При этом уже успели появиться новые молодые лидеры атаки (Холанд и Минамино раньше играли именно тут). А потому недооценивать её нельзя.



Клуб из Зальцбурга никогда не убирает ногу с педали газа, он будет лезть вперёд даже в компенсированное время при разнице в три гола. Не важно, в чью пользу. Обещанный руководством москвичей атакующий футбол никак нельзя требовать в матчах с грандами, слишком уж велика разница в классе. А вот РБЗ способен стать идеальным тестом.

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Пока состав у Марко Николича откровенно средненький, потому даже критиковать его за жуткие проблемы в созидании и низкую результативность сложно. Будет чертовски интересно посмотреть, в какой футбол красно-зелёные будут играть против Зальцбурга. Потому что австрийцы стесняться точно не станут.



Букмекеры оценивают победу «Ред Булла» в группе коэффициентом 12.0. А вот на российский клуб дают аж 30.0. То есть шансы в два с половиной раза меньше. В целом, понятно. И симптоматично. С учётом последних выступлений соперников в турнире подобные расклады сил следует признать справедливыми.

«Локомотив» — аутсайдер даже в борьбе за третье место в группе

Сербский тренер возглавил «Локо» с посылом, что выступит в Европе лучше, чем Юрий Сёмин. В прошлом розыгрыше «Локо» занял последнее место, потерпев пять поражений за шесть игр. Правда, тогда в группе у него были «Ювентус», «Атлетико М» и «Байер». Компания сумасшедшая, однако команда выглядела гораздо достойнее, чем в позапрошлом розыгрыше ЛЧ.



Собственно, стартовые четыре тура провели более чем крепко. Поборолись с мадридцами, чуть не отобрали очки у туринцев. А вот две заключительные встречи обернулись провалом. Хотя российские клубы часто смазывают концовки групповых этапов, так что удивляться тут особенно нечему.



Теперь же есть осязаемая возможность выйти из группы. Разумеется, о плей-офф Лиги чемпионов можно и не думать, «Бавария» и «Атлетико» не отдадут первое и второе место. А вот зарубиться с «Ред Булл Зальцбург» за выход в Лигу Европы Николич просто обязан, иначе его просто не поймут.

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«Быки» много забивают, они наверняка сотворят сенсацию и как минимум один раз отберут очки у кого-то из грандов. А потому задача москвичей – постараться как можно больше набрать в очных противостояниях с ними. Но начинать думать об этом нужно уже сейчас, играть с австрийцами предстоит уже в первом туре, 21 октября. Причём на выезде.



«Локомотив» вполне может рассчитывать на благоприятный исход, если покажет яркую игру. Да, результативность с уходом Алексея Миранчука заметно просела: брат Антон старается, но в одиночку выправить ситуацию не может. Зато с обороной у «железнодорожников» при Николиче дела обстоят недурно. За 18 матчей в чемпионате России они пропустили всего 10 голов, а проиграли только два раза.

Последний момент — проблемы РБЗ с коронавирусом. В команде зафиксирована вспышка эпидемии, однако впереди международная пауза. Понятно, что вынужденный карантин скажется на сопернике и несколько повысит шансы москвичей. Но чем-то фатальным он стать не должен. Потому нужно проговорить это ещё раз: команда Николича — вовсе не фаворит в битве за третью строчку в группе.



На выход «Локо» из группы дают коэффициент 7.00, обратный исход доступен за 1.07. Ставки на третье место принимаются с коэффициентом 3.50, а на четвёртое — всего лишь за 1.50. Довольно красноречивый итог последних действий руководства клуба и солидных кадровых проблем.