Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: реальный шанс на сенсацию для обидчика Рублёва

Ноле накануне испытывал боли в шее и плече, а на восстановление был всего один день.

9 октября Новак Джокович и Стефанос Циципас сыграют в матче полуфинала «Ролан Гаррос». Начало — в 15:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича, ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.36. Успех Циципаса оценён коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч полуфинала «Ролан Гаррос» Джокович — Циципас

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.94, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.96. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.35.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Стефанос Циципас (09.10.2020)

Кульминация «Ролан Гаррос» всё ближе: откровенные пассажиры и середняки отсеялись, остались только самые лучшие. Пока турнир получается более чем успешным, несмотря на использование других мячей, холодную погоду (РГ впервые проводится осенью) и медленное покрытие.

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По-настоящему громких сенсаций у мужчин не случилось. Даниил Медведев проиграл в первом круге, но это уже привычная картина: он до сих пор не выиграл на «Ролан Гаррос» ни единого матча. До полуфинала добрались Джокович, Циципас, Надаль и Шварцман. То есть три представителя топ-5 посева и профильный грунтовик, давно находившийся рядом с топ-10 рейтинга.

На первый взгляд, расклад очевиден. Серб необычайно зол после скандальной дисквалификации на US Open: выиграл турнир в Риме (отдав в пяти матчах всего одну партию), ловко взялся за дело в Париже. В трёх стартовых раундах проигрывал строго по пять геймов. Карен Хачанов утащил десять.

А вот в четвертьфинале начались проблемы, хотя соперник не самый опасный. Пабло Карреньо-Буста — крепкий представитель тура, однако ему больше нравится хард. И всё же накануне испанец забрал дебютную партию и ловко начал вторую. Дальше, правда, совсем поник, что бывает с ним довольно часто — запала при пятисетовом формате время от времени не хватает.

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Джокович показывал далеко не лучший теннис по своим меркам. Для победы в четырёх сетах над испанцем этого хватило, управился за три с небольшим часа. Однако Ноле признался, что в дебюте испытывал боли в шее и плече. Это бросалось в глаза ещё по ходу трансляции. Потом разбегался, но до полуфинала будет только один выходной, то есть дискомфорт наверняка останется.

На решающих стадиях в Риме у серба также имелись проблемы. А ведь соперник на этот раз куда опаснее. Стефанос Циципас чуть не вылетел в первом круге (не имел времени на отдых после финала в Гамбурге), зато дальше набрал страшный ход. Четыре победы в трёх сетах подряд — над Пабло Куэвасом, Аляжем Бедене, Григором Димитровым и Андреем Рублёвым. Как видно, уровень оппозиции был вполне хорош.

С россиянином получилось разобраться за два часа, тот не смог долго поддерживать высокий темп. Сказывалась усталость (всё тот же финал в Гамбурге, в котором Рублёв обыграл как раз Циципаса). А вот Стефанос приятно порадовал: физическая готовность у него в полнейшем порядке, проблемы с психологией стали проявляться гораздо реже. А с мощью и техникой всё и так было хорошо.

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В общем, 22-летний теннисист должен иметь преимущество в свежести. Подача у него мощная, статистика очных встреч равная (3-3), то есть Циципас в случае близости победы вряд ли испугается. Джокович, конечно, фаворит, но тут всё упирается в его физическое состояние. Думается, борьбу грек точно навяжет.

Мы бы выбирали между тоталом больше 36.5 гейма за 1.80 и П2 с форой (+5.5 гейма) за 1.83. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета, на него дают 1.64. Стефанос прекрасно знает о проблемах Ноле со здоровьем, что должно добавить ему психологической устойчивости. Шанс может появиться в любой момент, важно не опускать руки.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Стефанос Циципас 9 октября 2020 года

Шансы Джоковича выше, но в четвертьфинале дали о себе знать проблемы со здоровьем. Первая ракетка мира играла ниже возможностей на фоне болей в шее и плече. Циципас гораздо опаснее Карреньо-Бусты, да и по очным встречам у них равенство (3-3). Если серб не сможет показать максимум, проблемы у него точно возникнут.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.80.