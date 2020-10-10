«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: Калинин, Авцин и Косов удивят Дацюка в Екатеринбурге

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех «Трактора» идёт за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 11 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 11 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» (11.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. Воскресенье, 11 октября, смело можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два поединка. Наиболее ранний из них стартует в 15:00 мск.

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» на арене «Уралец» будет принимать «Трактор». Вывеска более чем бодрая, ведь речь идёт о соседях и прямых конкурентах. Хозяева возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а гости всего замыкают топ-6. Вроде бы разница велика, но у «мишек» есть игра в запасе, то есть по потерянным очкам они находятся близко.

Подопечные Билла Питерса заканчивают выездную серию. Пока она идёт с переменным успехом: с большим трудом дотерпели против «Барыса» (3:2) и уступили «Металлургу» (3:4 Б). Нужно учесть, что клуб из Казахстана только вышел с карантина и ещё не набрал оптимальных кондиций. И всё равно едва не утащил очки.

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В принципе, проблемы в обоих случаях получились довольно похожими. Прежде всего — внушительное количество удалений. Просто «барсы» выжали меньше возможного (один гол в большинстве, зато умудрились не реализовать 116 секунд в формате «5 на 3»), а вот магнитогорцы наказали.

Две шайбы из трёх «лисы» оформили при численном преимуществе. Первая позволила быстро отыграться и почувствовать уверенность после сложного дебюта, а третья оказалась спасительной. Ну а в серии буллитов подтащил Олкинуора, который очень удачно заменил Кошечкина в дебюте второго периода.

В общем, с дисциплиной у хозяев проблемы, а в защите они с самого начала сезона действуют довольно средненько. Просто Якуб Коварж в большинстве случаев тащит. А «Трактор» тем временем добыл три победы в основное время кряду. Что любопытно — все до единой строго со счётом 4:2.

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Досталось ХК «Сочи», московскому «Динамо» и «Куньлуню». Также нужно отметить календарь: екатеринбуржцы проведут третью встречу за пять суток, причём две предыдущих выдались упорными. А «мишки» с 1 октября вышли на лёд всего однажды, то есть должны быть свежими и бодрыми.

Правда, в последние годы челябинцы постоянно проигрывали «Автомобилисту», но в нынешнем сезоне они смотрятся куда крепче, чем в прошлом. Так что коэффициенты букмекеров несколько удивляют. П2 с форой (+1.5) можно взять за отличные 1.91, хотя «Трактор» в 11 последних матчах лишь раз уступил с разницей более чем в одну шайбу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 11 октября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в «Трактор», а ведь тот одержал три победы подряд в основное время. И будет гораздо свежее — всего один матч с 1 октября, тогда как «Автомобилист» проведёт третий поединок за пять суток. Двое предыдущих получились нервными. Думается, если хозяева и победят, то с большим трудом.

Ставка: победа «Трактора» с форой (+1.5) за 1.91.