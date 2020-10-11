«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: месть за 1:14 в Кубке Гагарина-2020 снова откладывается

У финнов четыре победы кряду в основное время, а ярославцы играют в очень плотном графике.

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.69, успех «Локомотива» идёт за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» Ярославль (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. Например, в 17:30 мск в Хельсинки местный «Йокерит» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом».

Ярославцы до сих пор имеют особый счёт к финнам. В Кубке Гагарина-2020 «железнодорожники» уступили им в первом раунде со счётом 2-4, но дело даже не в этом. Тогда «джокеры» начали с трёх побед с общим счётом 14:1, натурально закатывая соперника в лёд.

Российский клуб сумел сохранить лицо и довести дело до шестой встречи, но не более того. Первая попытка хоть как-то забыть ту горечь провалилась неделю назад. На своём льду подопечные Андрея Скабелки уступили со счётом 2:3. Смотрелись гораздо активнее, не хватило точности и везения в завершении.

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Правда, «Йокерит» тогда вышел с усечённой заявкой, а состав хозяев из-за коронавируса оказался далёк от оптимального. С тех пор многое изменилось. У «Локомотива» в строй вернулись лидеры. Эдди Паскуале сходу принялся тащить, так что сейчас команда идёт на серии из трёх побед.

И ведь нельзя сказать, что соперники были так себе. Очень даже наоборот: 5:0 с колючим «Витязем» и два волевых успеха в овертайме (2:1 со «Спартаком», 3:2 с «Динамо»). Определённые проблемы, конечно, имеются, зато видно, что физическая готовность на удивление хорошая.

На заказ добавлять и в нужный момент дожимать противников — задача непростая. Правда, «Йокерит» тоже в полнейшем порядке. Четыре победы кряду, все — в основное время, три — с разгромным счётом. Лицо сохранил только «Локомотив», остальные получили по полной программе.

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5:2 с «Северсталью», 7:1 со «Спартаком» и 4:1 с рижским «Динамо». Результативность высочайшая, большинство по-прежнему прекрасное, лидеры не теряют эффективность. На первый взгляд линия кажется слишком перекошенной в сторону хозяев, ведь на П1 дают скромные 1.69.

И всё же спорить с букмекерами не рискнём. Дело в том, что «Йокерит» в третий раз подряд сыграет на своём льду, да ещё и имел дополнительные сутки на восстановление. А вот ярославцы проведут четвёртый поединок за неделю, причём два последних докатились до овертайма и отняли много сил.

Видимо, преимущество в свежести будет на стороне «шутов», а с выигранным «коньком» в родных стенах они крайне опасны. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.06 и ставкой «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.74. Финны любят агрессивные дебюты.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 12 октября 2020 года

Обе команды идут на победных сериях: у «Локомотива» три успеха кряду, у «Йокерита» — четыре. Однако финны в третий раз подряд сыграют на своём льду и имели лишние сутки на восстановление. А вот ярославцев ожидает четвёртый поединок за семь дней, два последних докатились до овертайма и отняли много сил. Шансов у подопечных Андрея Скабелки немного.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.06.