Исландия — Бельгия. Прогноз: Лукаку и Витсель справится с Магнуссоном даже без Де Брёйне

14 октября Исландия примет Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех Исландии оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Исландия — Бельгия 14 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч второй группы лиги А Исландия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.93. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Исландия — Бельгия (14.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Перерыв составил всего сутки, отдыхать футболистам элементарно некогда.

Турция — Сербия. Прогноз: сборную России не обыграли, а Тадича, Йовича и Митровича прижмут Турция была близка к победе в Москве, лишь победа оставит реальный шанс на первое место.

Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат на следующий день сразу 20. Среди прочих в среду во второй группе лиги А сразятся сборная Исландии и сборная Бельгии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.



Исландцы попали в достаточно сложную группу. Держать собственную планку, задранную в 2016 году, не получается. После трёх туров во второй группе лиги А у них нет ни одного очка. Три поражения с общим счётом 1:9. И естественно, последнее место. Даже у датчан уже четыре балла.



Собственно, в матче прошлого тура «викинги» принимали сборную Дании и уступили с разгромным счётом 0:3. Гости в принципе смотрелись активнее и острее в атаке, хотя хозяевам местами не везло. Первый гол пришёл с углового перед самым перерывом и получился несколько курьезным, а во втором неудачный отскок вывел игрока датчан один на один с голкипером исландцев.

Италия — Нидерланды. Прогноз: Иммобиле и Промес уйдут в тень, всё решат Ван Дейк с Бонуччи За три тура в Лиге наций команды на двоих забили всего три гола.

Сборная Бельгии в третьем туре уступила Англии в гостях (1:2). В целом, она играла чуть изобретательнее в атаке, даже открыла счёт на 16-й минуте с пенальти. Но на этот раз фортуна была на стороне хозяев. После углового англичане заработали пенальти и сравняли счёт, а во втором тайме с помощью рикошета вышли вперёд.



Теперь бельгийцы идут на второй строчке в таблице второй группы лиги А, набрав за три игры шесть баллов. Отставание от «трёх львов» составляет всего лишь один пункт, но ещё одна осечка может стоить «красным дьяволам» шансов на выход в полуфинал турнира.



Впрочем, набрать три очка в предстоящем поединке с Исландией не должно составить труда. Да, у сборной Бельгии есть кадровые потери, некоторые значимые игроки находятся в лазарете. К ним на днях присоединился Кевин Де Брёйне, получивший травму. Однако глубина состава и качество исполнителей у бельгийцев на достаточно высоком уровне, чтобы добиваться нужных результатов.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Чинахов, Шумаков и Покка опять разберутся с Кошечкиным Две предыдущие очные встречи завершились победами омичей с общим счётом 6:0.

Против исландцев играет ещё и их крайне неубедительные действия в атаке. В среднем за матч они не наносят и пяти ударов по воротам своих соперников. Неудивительно, что они забили пока всего лишь один гол. С созиданием колоссальные трудности.



Этот гол был забит как раз в матче с бельгийцами, но его можно отнести скорее к случайности, поскольку ключевую роль сыграл рикошет. Ту игру, к слову, «викинги» проиграли со счётом 1:5. На наш взгляд, от предстоящего поединка стоит ждать чего-то похожего.



Вполне можно проверить тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71. Лукаку и Карраско в порядке, наверняка они захотят отыграться за поражение от Англии. Да и статистика личных встреч на нашей стороне. За три последние игры со сборной Исландии сборная Бельгии забила 10 голов.

Беларусь — Казахстан. Прогноз: Лисакович и Мартынович разберутся с Зайнутдиновым в Минске После трёх туров все четыре сборные набрали по четыре очка. Красота!

Также при желании можно проверить П2 всухую за 2.04. За 14 предыдущих матчей бельгийцы с игры пропустили всего лишь пять голов. А у исландцев явные проблемы с атакой. Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды, но работы у Симона Миньоле вряд ли будет много.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Исландия — Бельгия 14 октября 2020 года

У Исландии не получает держать задранную планку, после трёх туров в Лиге наций ноль очков, девять пропущенных голов и всего один забитый. Бельгийцы остались без ряда лидеров, но глубина состава и качество исполнителей тут такое, что статус явного фаворита вопросов не вызывает. На наш взгляд, обозленная после поражения в Англии сборная Бельгии отведет душу на невезучих исландцах.



Ставка: победа Бельгии всухую за 2.04.