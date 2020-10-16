«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: учись, Смолов! Зе Луиш испортит дебют Рахимову в новом клубе

В 10 последних встречах «Локо» и «Уфы» забивалось не больше двух голов, но Вадима Евсеева уволили.

17 октября «Локомотив» примет «Уфу» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» 17 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась. Сборная России провела три игры: на этот раз осталась без побед, но зато удалось сохранить первое место в третьей группе лиги В. Пора возвращаться к клубным делам, благо что совсем скоро стартует групповой этап еврокубков.

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Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств. В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя на следующий день. Среди прочих в субботу московский «Локомотив» примет «Уфу». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «РЖД Арена».



Марко Николич умело вырулил из кризисного отрезка в победную колею. «Железнодорожники» не проигрывают уже пять туров, имеют серию из трёх побед и справедливо занимают пятую строчку в турнирной таблице, отстав от лидеров «Зенита» и «Спартака» всего лишь на три пункта. В копилке у москвичей 18 баллов.



Любопытно тут ещё и то, что «Локомотив» за пять последних матчей в чемпионате России пропустил всего один гол. Пришёлся он на десятый, последний перед международной паузой, тур. Тогда москвичи принимали «Химки» и одержали победу со счётом 2:1. Трудности в созидании остаются, зато оборона надёжна.

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У «Уфы» после десяти туров положение крайне прискорбное. Всего лишь шесть очков и предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от спасительной 12-й строчки составляет три пункта, но конкурентов хватает.



В девятом туре уфимцы проиграли с кошмарным счётом 0:6 действующему чемпиону страны «Зениту». А в десятом туре на своём поле не сумели ничего поделать с откровенным аутсайдером первенства «Ротором» (0:0), у которого сохранялись серьёзные проблемы с составом.



Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера. Исправлять положение на его место пришёл Рашид Рахимов, который в прошлом тренировал «Ахмат». Однако сразу решить все проблемы у него едва ли получится, по крайней мере быстро. Слишком уж много шероховатостей.

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«Локомотив» набрал солидный ход. Он мало пропускает, а в атаке свой гол как правило находит. При этом столичному клубу уже 21 октября предстоит играть на выезде с зальцбургским «Ред Буллом» в Лиге чемпионов. Крайне важно подойти к матчу не только свежими, но и в хорошем настроении.



Ожидать много голов мы бы не стали, но шансы на очки у москвичей очень приличные. Появление Зе Луиша должно приободрить коллектив. Проверим комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Статистика личных встреч на нашей стороне. В последних десяти официальных матчах между «Локо» и «Уфой» больше двух мячей не забивалось.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Уфа» 17 октября 2020 года

«Локомотив» набрал приличный ход в РПЛ: не проигрывает уже пять матчей, в которых пропустил лишь один гол. В «Уфе» сменился тренер, однако сходу решить все проблемы Рашиду Рахимову едва ли удастся. На наш взгляд, шансы на очки у москвичей по-прежнему приличные, да и появление Зе Луиша должно оживить коллектив. Но ждать большого количества голов мы бы не стали.



Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.