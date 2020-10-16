«Зенит» — «Сочи». Прогноз: Нобоа и Джанаев расстроят Семака с Дзюбой перед Лигой чемпионов

17 октября «Зенит» примет «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи» 17 октября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась. Сборная России провела три игры: на этот раз осталась без побед, зато сохранила первое место в третьей группе лиги В. Пора возвращаться к клубным чемпионатам. Нас ждёт десерт — скоро стартует групповой этап еврокубков. А пока — матчи национальных первенств.

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В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками в субботу, а завершится ещё четырьмя 18 октября. Среди прочих в субботу петербургский «Зенит» примет «Сочи». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Газпром-Арена».



У сине-бело-голубых не вышло уйти на паузу для сборных единоличными лидерами в турнирной таблице. Они гостили у главного конкурента московского «Спартака» и сыграли вничью (1:1). Гости больше атаковали, даже забили первыми, но удержать победный счёт не получилось.



Петербуржцы по-прежнему делят первую строчку с красно-белыми. У соперников по 21 баллу, но команда из Санкт-Петербурга выше из-за дополнительных показателей. Правда, тут стоит сказать, что отрыв от ЦСКА и «Сочи», которые располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно, составляет всего лишь два пункта. Любая осечка может аукнуться.

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«Сочи» стали настоящим открытием текущего сезона чемпионата России. Главный тренер Владимир Федотов сумел собрать крайне конкурентоспособную команду. Четвёртое место и 19 очков после 10 туров – результат вполне закономерный и справедливый. Вопросы по судейству периодические напоминают о себе, но работу тренерского штаба и футболистов нельзя не отметить.



По-новому засиял опытный Кристиан Нобоа, нашёл свое место экс-динамовец Жоаозиньо. Сослан Джанаев разочаровал в сборной России, зато в клубе много выручает. Дубль в прошлом туре с «Ростовом» (4:2) оформил легендарный Антон Заболотный (забив один из голов через себя!). Красота.



«Зенит» лидер и действующий чемпион. Понятно, что на своём поле он выглядит фаворитом с любым соперником на внутренней арене. Разумеется, петербуржцы будут играть только на победу, тем более со своим прямым конкурентом. Однако, на наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.85 на гол сочинцев несколько завышен.

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Дело тут вот в чем. Во-первых, у команды Сергея Семака могут быть серьёзные кадровые проблемы. Лидеры вернулись из сборных и едва ли успеют толком восстановиться. У петербуржцев на носу домашняя игра в первом туре Лиги чемпионов с бойким «Брюгге». Отсутствие свежести рискует негативно сказаться.



Второй момент – солидная результативность «Сочи»: в нынешнем сезоне они настреляли 17 голов. При этом после десяти туров больше забили только «Краснодар» (18 голов) и сам «Зенит» (21). «Барсы» смогли отличится в девяти из десяти случаев. В РПЛ такие серии редкость.



Серьёзным орудием в арсенале сочинцев являются стандартные положения. К слову, из 17 своих голов только пять они забили с игры: четыре пришли с пенальти, ещё восемь – после розыгрыша штрафных и угловых. Кристиан Нобоа уже не молод, но поле видит замечательно и уложить мяч в сетку всегда готов.

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В прошлом сезоне «Сочи» под руководством Федотова уже играл в Санкт-Петербурге. Тогда встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, но гости свой гол нашли. Могли забить и больше. На наш взгляд, в предстоящем поединке они снова поразят ворота петербуржцев.



Не лишним будет также отметить домашнюю статистику «Зенита» в нынешнем сезоне. В четырёх домашних играх клуб одержал четыре победы, но пропустил три гола. Забить действующему чемпиону не смогла лишь «Уфа», имевшая жуткие кадровые проблемы. Также при желании можно проверить ставку тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. Во всех четырёх случаях эта ставка непременно заходила.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» 17 октября 2020 года

У «Зенита» на носу первый тур в Лиге чемпионов. Отсутствие свежести лидеров рискует сказаться, а потому вполне вероятно, что Сергей Семак выставить полуосновной состав. У «Сочи» отличная результативность, особенно со стандартов. На наш взгляд, возможность отличиться им предоставится, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.



Ставка 1: гол «Сочи» за 1.85.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.