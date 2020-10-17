«Ньюкасл» — «МЮ». Прогноз: 1:6 от Моуринью в прошлом. Сульшер и Погба оттолкнутся от дна

17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Ньюкасла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Успех «МЮ» оценён букмекерами коэффициентом 1.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «МЮ» 17 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в ноябре. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он стартует 17 октября четырьмя матчами, самый поздний из которых начнётся в 22:00 мск в Ньюкасле. Там местный одноимённый клуб на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» будет выяснять отношения с «Манчестер Юнайтед».



Манкунианцы завалили старт сезона. В трёх поединках английской Премьер-лиги набраны всего три очка, причём гостевая победа над «Брайтоном» (3:2) уже считается среди любителей футбола образцом отскока. «Чайки» смотрелись лучше, обстучали все штанги и перекладины, а решающий мяч пропустили с пенальти после финального свистка.



Единственная отрада — Кубок английской лиги. Там удалось добраться до четвертьфинала. Разгромили «Лутон» (3:0) и всё тот же «Брайтон» (3:0), хотя в обоих случаях испытали определённые сложности. А больше гордиться нечем. Домашнее поражение от «Кристал Пэлас» (1:3) и унизительные 1:6 на «Олд Траффорд» от «Тоттенхэма».

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Прямо перед международной паузой «дьяволы» действительно достигли дна. Можно сетовать на раннее удаление Антони Марсьяля (Ламела в том эпизоде показал актёрские навыки), однако по факту лондонцы смотрелись гораздо лучше и в стартовые полчаса. Сейчас «МЮ» занимает аж 16-е место в турнирной таблице. Жуть.



«Ньюкасл», напротив, чувствует себя более чем комфортно. Семь баллов в четырёх встречах, место в верхней половины таблицы. Правда, тут нужно сделать скидку на удачу. По делу «сороки» одолели только «Бёрнли» на своём поле (3:1). А вот с «Вест Хэмом» (2:0) и особенно «Тоттенхэмом» (1:1) им отчаянно повезло.



«Молотобойцы» смотрелись как минимум не хуже, а «шпоры» превзошли оппонента абсолютно во всём. Но второй мяч не забили, а на 97-й минуте получили пенальти. Ещё было поражение от «Брайтона» (0:3), там никаких вопросов не было: два гола к седьмой минуте и бесконечные мучения в позиционных атаках.

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Трудно спорить с тем, что на фоне жуткой плотности календаря международная пауза — это абсолютное зло для топ-клубов. Однако именно «МЮ» она, скорее всего, даже поможет. Лидеры получили возможность развеяться и отойти от жутких 1:6. Остаётся просто начать с чистого листа.



Правда, Марсьяля с Магуайром не будет. Однако линия атаки у подопечных Оле Гуннара-Сульшера всё равно в порядке, а центральный защитник в последнее время откровенно не впечатлял. Так что назвать его отсутствие однозначной потерей сложно.

Между тем, у «Ньюкасла» кадровых проблем гораздо больше. Отсутствуют сразу несколько исполнителей основы, а ведь возможности для ротации тут куда скромнее. Всё это повышает шансы клуба из Манчестера.

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На наш взгляд, гости будут владеть инициативой и свои два мяча затолкают. Для победы этого должно хватить. «Ньюкасл» сейчас не впечатляет, а удача в какой-то момент должна повернуться спиной. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.08. Ждём тут чего-то вроде 0:2 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 17 октября 2020 года

«МЮ» жутко выглядел на старте сезона, международная пауза в такой ситуации способна пойти на пользу. Лидеры развеялись и получили возможность начать с чистого листа. Благо что «Ньюкасл» сейчас не впечатляет: на старте сезона ему сильно везло, но качество футбола по-прежнему слабое, а кадровых потерь много. Думается, гости добудут трудовые три очка.



Ставка: победа «МЮ» + тотал меньше 4.5 гола за 2.08.