«Реал» — «Кадис». Прогноз: Куртуа пропустит, Рамос и Бензема покажут чемпионский характер

17 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Кадис». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Кадиса» оценён букмекерами коэффициентом 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Кадис» 17 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Кадис» 17 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.00. Если обе забьют, сыграет ставка 2.24.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Кадис» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Испании пришло время шестого тура. Он откроется 17 октября сразу четырьмя матчами. В 19:30 мск в Мадриде «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнёт выяснять отношения с «Кадисом». Естественно, имя фаворита тут не вызывает сомнений, хотя списывать со счетов гостей не стоит.



Дело в том, что новичок испанской Примеры чувствует себя более чем уверенно. В пяти турах набрано семь очков, хотя календарь был не то чтобы лёгким. Что особенно любопытно, пока андалусийцы проигрывают исключительно на своём поле, а вот в гостях обязательно забивают и побеждают.



Поражения случились от «Осасуны» (0:2) и «Севильи» (1:3). В первом случае игра была равной, а во втором красно-белые имели преимущество, однако склонили чашу весов в свою сторону лишь в самой концовке. На 90-й минуте отличился Мунир Эль-Хаддади, на 94-й минуте — Иван Ракитич.

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А во всех остальных случаях «Кадис» набирал очки. Одолеть на выезде «Уэску» (2:0) — это ещё ладно, а вот выиграть в Бильбао (1:0) далеко не всегда удаётся даже грандам. Тут надо бы сказать, что гости играли в меньшинстве аж с 48-й минуты, а в середине второго тайма вообще остались вдевятером. И ничего, выстояли.

Перед паузой они скатали ничью на своём поле с крепкой «Гранадой» (1:1). В общем, победить такого соперника малой кровью вряд ли удастся, наказывать за потерю концентрации он умеет. Андалусийцы не делают лишнего и не склонны к лишнему романтизму: не стесняются отдавать мяч и действовать вторым номером, карауля контратаки. Стандарты тоже в порядке.



«Реал» продолжает штамповать победы с разницей в один-два мяча. В прошлом сезоне они принесли долгожданный титул. «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне не дожали (0:0), зато дальше пошло: перевернули ход поединка против «Бетиса» (3:2), а также одолели всухую «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0).

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Ситуация с травмированными постепенно улучшается. Вернётся Тони Кроос, готов выйти на поле Тибо Куртуа. Немец поможет с движением мяча и обеспечит умные передачи в финальную треть поля, а без бельгийца «сливочные» наверняка допустили бы ещё одну-две осечки. Выручал он много и своевременно.



По индивидуальной программе работают Азар, Карвахаль и Одриосола. То есть состав будет более чем крепким, преимущество в уровне индивидуального мастерства колоссальное. В то же время лезть в большие форы опасно: «Кадис» знает своё дело, а рвать жилы и тратить лишние силы после международной паузы нет смысла. Впереди ведь старт в Лиге чемпионов.



Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.13 и голом гостей за 2.11. Оборона у мадридцев пока не блещет, а двухнедельная пауза (представительство в сборных у «Реала», естественно, широкое) явно не помогла улучшить сыгранность. «Кадис» умеет выжимать максимум из минимума, а два-три момента гости наверняка получат.

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Ставка для любителей рисковать — П1 + обе забьют за 3.15. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 3:1. Подопечные Зинедина Зидана уже привыкли делать для победы ровно столько, сколько требуется.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Кадис» 17 октября 2020 года

«Реал» гораздо сильнее, без вопросов. В то же время новичок Примеры хорош: семь очков в пяти матчах, победа в Бильбао и очень достойное сопротивление «Севилье». «Кадис» забивает четыре тура подряд, а мадридцы пока не блещут в обороне. Тибо Куртуа много выручает, но вынужденный простой из-за повреждения способен сказаться. На наш взгляд, гости получат два-три хороших момента, а выжимать максимум из минимума они умеют.

Ставка: «Кадис» забьёт за 2.11.