ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Яшкин воспользуются проблемами лидера Запада в дерби

18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех «Динамо» идёт за 4.40.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 18 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 18 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55. Гол на первой минуте идёт за 15.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (18.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На воскресенье, 18 октября, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Москве ЦСКА будет выяснять отношения с «Динамо». Естественно, это центральная игра дня в КХЛ. Нас ждёт второе дерби в сезоне.
Команды находятся в топ-5 Западной конференции, но переживают не самые простые времена. У красно-синих сумасшедший график: выйти на лёд предстоит в пятый раз за девять суток, причём соперники сплошь серьёзные. Никаких пассажиров и середняков — «Салават Юлаев», «Металлург», «Йокерит» и СКА.
Прежде бескрайняя скамейка позволяла преодолевать подобные отрезки с минимальными потерями, теперь приходится тяжелее. Игорь Никитин напрямую говорит, что фактически это ситуация из плей-офф. Времени на восстановление и подготовку нет, оппонент опасный, надо побеждать.
«Армейцы» в середине месяца впервые в сезоне проиграла два раза подряд — 4:6 от «Металлурга» и 2:5 от «Йокерита». В Финляндии смотрелись здорово, не повезло в завершении и подвело большинство. Накануне неудачи закрыли: на своём льду образцово-показательно задушили СКА (3:1).
Огромная нагрузка выпала на меньшинство, однако хоккеисты справились. Почти две минуты выстояли в формате «3 на 5», а в оставшееся время имели заметное преимущество. Константин Окулов оформил дубль (оба раза с передач Рыкова и Шалунова), петербуржцы ответить не смогли. Победа позволила закрепиться на первом месте Запада, ближайшие преследователи в четырёх очках.
У «Динамо» ситуация тяжелее. Лишь две победы в шести предыдущих встречах, одна из которых над едва живым «Куньлунем» (6:3). Важно другое. Подопечные Владимира Крикунова 12 октября одолели на выезде СКА (4:3), после чего получили 5,5 суток на восстановление. По меркам КХЛ это небольшой отпуск.
Думается, шансы у гостей будут. ЦСКА оставил огромное количество сил и эмоций в битве со СКА, показать свой лучший хоккей на таком фоне вряд ли удастся. Бело-голубые в последнее время неудачно играют с «армейцами», однако в прошлом сезоне разгромили их в гостях со счётом 3:0.
Там была похожая ситуация — команда Игоря Никитина играла второй день подряд, а динамовцы отдыхали 2,5 суток. Скорее всего, в движении бело-голубые не проиграют, а там всё зависит от реализации. Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.83 и П2 с форой (+1) за 1.91.
Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 18 октября 2020 года
«Динамо» традиционно неудачно играет с красно-синими, но сейчас есть отличный шанс зацепиться. ЦСКА проведёт пятый матч за девять суток, причём соперники были весьма серьёзные. А подопечные Владимира Крикунова не выходили на лёд с 12 октября и должны быть свежее. Если хозяева и победят, то с большим трудом.
Ставка: победа «Динамо» с форой (+1) за 1.91.
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