Красно-синие и бело-голубые сыграют в один день в РПЛ и в КХЛ.

Две игры ЦСКА — «Динамо», Рублёв в финале и другие матчи 18 октября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА завершился сезон, а через пару дней стартуют групповые этапы еврокубков. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 18 октября.

На что ставить в футболе 18 октября

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», получившие лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в выходные выбор колоссальный.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Гончаренко, Чалов и Влашич не смогут испортить дебют Шварцу В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

Подавляющее большинство грандов отыграли в субботу, ведь уже во вторник-среду стартует групповой этап Лиги чемпионов. Тем не менее посмотреть в воскресенье будет на что. В РПЛ четырьмя матчами завершится программа 11-го тура. Обязательно выделим московское дерби ЦСКА — «Динамо» (16:30 мск).



Это будет первый матч Сандро Шварца на посту главного тренера бело-голубых. Соперник грозный, но с «армейцами» динамовцы в последнее время играют хорошо. Остальные поединки: «Ротор» — «Тамбов» (14:00), «Арсенал» — «Урал» (14:00) и «Ростов» — «Ахмат» (19:00).



Ещё четыре встречи состоятся в АПЛ, там идёт пятый тур. Все они разбросаны по разным слотам, при желании можно устроить марафон английской футбола. «Шеффилд Юнайтед» сразится с «Фулхэмом» (14:00), «Кристал Пэлас» — с «Брайтоном» (16:00), «Тоттенхэм» — с «Вест Хэмом» (18:30), а «Лестер Сити» — с «Астон Виллой» (21:15).



Веселее всего будет в Испании и Франции, там пройдут сразу по шесть матчей. В Ла Лиге выделим две игры: «Вильярреал» — «Валенсия» (17:00) и «Бетис» — «Реал Сосьедад» (22:00). В Лиге 1 среди прочих «Монако» сразится с «Монпелье» (16:00). Александр Головин продолжает восстановление, а у восьми футболистов гостей коронавирус.

«Ротор» — «Тамбов». Прогноз: Рыжиков ответит на жуткую ошибку, Муллин и Жигулёв разочаруют У обеих команд проблемы с реализацией, но в обороне всё более-менее отлажено.

Две игры пройдут в немецкой Бундеслиге. Вывески довольно скромные: «Кёльн» против «Айнтрахта» начнут в 16:30 мск, а спустя 2,5 часа настанет время «Шальке» и «Униона». Все остальные сыграли накануне.



Классный матч в Греции: АЕК из Афин под руководством Массимо Карреры сразится с ПАОК, который пал жертвой «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ну и белградское дерби в чемпионате Сербии. «Партизан» против «Црвены Звезды», классика жанра.

Матчи по хоккею для ставок 18 октября

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, в воскресенье пройдут четыре матча. Любопытное: тут тоже состоится дерби между ЦСКА и московским «Динамо». Правда, начнётся оно чуть позже, в 17:00 мск. В то же время состоится вбрасывание для «Северстали» и «Автомобилиста».

Раньше всех на лёд выйдут «Трактор» и «Нефтехимик» (14:30 мск). А в 17:10 в Минске местное «Динамо» начнёт выяснять отношения со «Спартаком». Любители хоккейного андерграунда могут обратить внимание на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 18 октября

Самое главное — финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге, в который пробился Андрей Рублёв. Россиянин уже успел выиграть три титула в 2020 году и гарантировал себе попадание в топ-8 рейтинга. Соперник по решающему матчу — хорват Борна Чорич.



Также у теннисистов состоится финал турнира в Сардинии, сразятся Марко Чеккинато и Ласло Джере. 10-й этап пройдёт в Moto GP, Гран-при Арагоны стартует в 16:00 мск. Неплохая вывеска в Единой лиге ВТБ: в это же время выяснять отношения начнут «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород».