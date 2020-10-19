«Барселона» — «Ференцварош». Прогноз: Месси пощадит Реброва. «Класико» с «Реалом» важнее

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 37.0. Поставить на ничью предлагают за 14.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош» 20.10

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош» 20.10.2020 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.62.

«Барселона» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 октября 2020

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Начнут во вторник, 20 октября, сразу восемью матчами. В Барселоне местный одноимённый клуб на легендарном стадионе «Камп Ноу» будет выяснять отношения с «Ференцварошем», начало — в 22:00 мск. Пожалуй, это самый очевидный поединок во всём первом туре Лиги чемпионов. Слишком уж велика разница в классе.



Понятно, что сине-гранатовые сейчас далеки от оптимального состояния. Глубокий кризис в руководстве, конфликт Лионеля Месси с Жозепом Марией Бартомеу, первые месяцы Рональда Кумана на посту главного тренера, новая жизнь без Луиса Суареса. Ну и так далее. Стабильности пока действительно не хватает.



Каталонцы отлично решают на пространстве. Например, «Вильярреал» Унаи Эмери решил поиграть в атакующий футбол — и схватил 0:4 к концу первого тайма. Затем хлопнули «Сельту» (3:0). А вот в паре последних туров Примеры проблем возникло гораздо больше. Там соперники действовали куда строже.

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С «Севильей» было 1:1, «Хетафе» вообще проиграли (0:1) с одним ударом в створ за 90 минут. Да и тот нанесли со штрафного. «Ференцварош» точно не будет претендовать на территорию, это не пражская «Славия» с агрессивным футболом и прессингом. Он отдаст мяч, прижмётся к своей штрафной и будет караулить редкие контратаки.



В такой ситуации многое зависит от быстрого гола. Если «Барса» моментально открывает счёт, дальше чувствует себя гораздо увереннее. В противном случае возникают трудности, а количество ошибок увеличивается. И всё же разница в уровне исполнителей столь велика, что всерьёз рассматривать вероятность сенсации даже как-то неловко.



Вообще, Сергей Ребров уже выполнил задачу на год: венгерский клуб впервые с сезона-1995/1996 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соответственно получит солидные призовые от УЕФА. Если получится зацепить хоть какие-то очки, будет вообще прекрасно. Основная надежда, естественно, на киевское «Динамо».

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А в остальных случаях цель попроще: сохранить лицо и получить бесценный опыт. Тут надо помнить, что у хозяев жуткий график. Почти все лидеры играли за сборные, 17 октября сражались с «Хетафе, а уже 24-го числа состоится битва с мадридским «Реалом». А тут «Ференцварош».



Думается, состав окажется полуторным. Куману жизненно необходимо поберечь лидеров перед «класико». Никакой разгром венгров не компенсирует возможной неудачи с действующим чемпионом Испании. Наиболее вероятный расклад выглядит так: каталонцы агрессивно проводят дебют в расчёте быстро получить преимущество, чтобы в дальнейшем чувствовать себя максимально комфортно и не тратить лишние силы.



Если вдруг возникают трудности, во втором тайме на поле появятся два-три ключевых исполнителя, которые помогут взять три очка. А разница голов и прочие факторы не имеют основного значения, ведь в группе пропасть между двумя сильнейшими командами и парой аутсайдеров. Проблем с выходом в плей-офф в любом случае не возникнет.

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Довольно надёжно выглядит П1 всухую за 1.62. Варианты посмелее — П2 с форой (+3) за 1.83 и гол в первые 15 минут за 2.45. Нам больше всего нравится последний вариант. С числом голов угадать тяжелее: разница огромная, но рвать жилы перед «класико» фаворит не станет.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош» 20 октября 2020 года

Лидерам сине-гранатовых некогда отдыхать: национальные сборные, 17 октября матч с «Хетафе», а 24-го — «класико» с «Реалом». Тут не до «Ференцароша». Думается, фаворит выпустит полуторный состав и постарается быстро забить, чтобы потом чувствовать себя комфортно и не тратить лишние силы. Если что-то пойдёт не так, два-три ключевых исполнителя появятся на последние 25-30 минут.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.45.