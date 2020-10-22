«Сассуоло» — «Торино». Прогноз: Берарди и Бога закрепятся в лидерах чемпионата Италии

23 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Торино» 23 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сассуоло» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Сассуоло» — «Торино» (23.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

«Рапид» — «Арсенал». Прогноз: обидчик «Спартака» разберётся со вторым составом Артеты 17 октября лондонцы сражались с «Манчестер Сити», 25-го числа их ждёт «Лестер». Игра в Вене становится обузой.

В Серии А пришло время пятого тура. Программа откроется 23 октября в Реджо-нель-Эмилии, где местный «Сассуоло» на стадионе «Читта-Дель-Триколоре» будет выяснять отношения с «Торино». Начало — в 21:45 мск. Старт сезона сложился для соперников прямо противоположным образом.



Хозяева в полнейшем порядке. 10 очков из 12 возможных, чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Без потерь сумел обойтись только «Милан», все остальные набрали не больше девяти баллов. Что любопытно, во всех случаях чёрно-зелёные забивали и пропускали.



В первом туре не повезло с «Кальяри» (1:1), хотя преимущество имели колоссальное. 33-8 по ударам, 9-4 по попаданиям в створ, 68-32 по проценту владения мячом и 7-3 по угловым. Зато дальше понеслось — три победы подряд, всякий раз забивали по четыре гола. Справедливости ради, календарь оказался не самым сложным.

ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость «Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.

Досталось «Специи» (4:1), «Кротоне» (4:1) и «Болонье» (4:3). Интереснее всего получилось с красно-синими: проигрывали со счётом 1:3 вплоть до 64-й минуты, однако не опустили рук, забили три мяча и взяли верх. Подопечные Роберто де Дзерби — что-то вроде демо-версии «Аталанты». Играют в атаку, много забивают, прессингуют, но с защитой всё гораздо хуже.



А вот «Торино» — одно из главных разочарований старта чемпионата Италии. Три поражения в трёх поединках (битву с «Дженоа» перенесли из-за коронавируса) с общим счётом 4:8. На выезде уступили «Фиорентине» со счётом 0:1, затем отхватили в родных стенах от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).



Нельзя сказать, что с качеством футбола всё совсем плохо, но чистое последнее место в турнирной таблице — это грустно. Подбор исполнителей вроде бы неплохой, однако вопросов нет к двум-трём футболистам. Забивает вообще лишь Андреа Белотти — четыре гола, один из них с пенальти.

«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом В четырёх матчах чемпионата Германии леверкузенцы забили всего три мяча.

Как ни крути, шансы «Сассуоло» гораздо выше. Разница в текущем состоянии и уверенности в собственных силах вопросов не вызывает, плюс своё поле. Также нужно учесть, что в пяти предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Вырисовывается ставка 1Х + обе забьют за крепкий коэффициент 1.91.



Альтернативные варианты — ИТБ 2 гола «Сассуоло» за 1.87, а также обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.89. Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 + обе забьют за 2.83. Слишком уж хороши сейчас Берарди, Капуто, Локателли и Джуричич.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Торино» 23 октября 2020 года

«Сассуоло» похож на «Аталанту» с поправкой на уровень сыгранности и качество исполнителей. 10 очков из 12 возможных, во всех матчах непременно забивали и пропускали. «Торино» ужасен в обороне, зато Андреа Белотти в порядке — четыре мяча в трёх поединках. Вырисовывается 1Х + обе забьют за 1.91. Между прочим, в пяти предыдущих очных встречах голы непременно залетали в обе стороны.



Ставка: «Сассуоло» не проиграет + обе забьют за 1.91.