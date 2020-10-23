«Дженоа» — «Интер». Прогноз: Шомуродов даст жару, Конте побережёт лидеров перед «Шахтёром»

24 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер» 24 октября
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Дженоа» — «Интер» Милан (24.10.2020)
Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.
В Серии А пришло время пятого тура. На субботу, 24 октября, запланированы три встречи. В 19:00 мск в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» местный «Дженоа» начнёт выяснять отношения с «Интером». Старт сезона у соперников получился не то чтобы провальным, но смазанным.
В обоих случаях сказались проблемы с коронавирусом. У «грифонов» из-за вспышки эпидемии вообще перенесли игру третьего тура с «Торино». За три матча команда успела набрать четыре очка: разгромила «Кротоне» со счётом 4:1 (хотя колоссального преимущества не имела), после чего схватила 0:6 в Неаполе.
И в понедельник на выезде выстояла против «Вероны» (0:0). В этой игре состоялся дебют Эльдора Шомуродова, который вышел в стартовом составе и провёл на поле чуть больше часа. Хозяева имели внушительное преимущество (18-6 по ударам, 10-2 по попаданиям в створ), однако по-настоящему опасных моментов создали немного.
В основном это были удары головой и дальние выстрелы. Особых чудес от Маттиа Перина не потребовалось. Скорее, он просто брал то, что должен нейтрализовывать голкипер такого уровня. Правда, следующее испытание будет гораздо тяжелее, а проблемы с физической подготовкой были заметны даже на фоне «Вероны».
В Геную пожалует «Интер», который пока тоже буксует. Разгромил новичка Серии А «Беневенто» (5:2), вот только больше похвастать нечем. С «Фиорентиной» натурально отскочил и мог спокойно потерять очки (4:3), с «Лацио» ничего толком не создал даже в большинстве (1:1), а на десерт проиграл «Милану» (1:2). Или, если быть точнее, Златану Ибрагимовичу.
График у гостей тоже плотнее. «Дженоа» отдыхал с понедельника, а вот подопечные Антонио Конте во вторник сражались в «Боруссией М» в Лиге чемпионов (2:2). Смотрелись заметно лучше соперника, а в итоге едва ушли от поражения. Спасибо Ромелу Лукаку: бельгиец оформил дубль, включая спасительный мяч на 90-й минуте.
На дистанции хороший футбол должен конвертироваться в хорошие результаты. Напрягают только постоянные ошибки в обороне (залетает практически всё) и кадровые трудности. Накануне коронавирусом заразился Ашраф Хакими, который чертовски полезен на фланге. С «Боруссией» его не хватало.
27 октября предстоит сражаться на выезде с донецким «Шахтёром». Одна осечка в Лиге чемпионов уже есть, а группа выдалась бодрая. Украинский клуб успел хлопнуть «Реал», так что каждое очко будет на вес золота. В общем, приоритет наверняка отдадут еврокубкам, а потому ждём широкую ротацию.
Всё это повышает шансы «Дженоа». Если не набрать очки, то как минимум пободаться. Мы бы выбирали между П1 с форой (+1.5) за 1.80 и тоталом меньше 3 гола за 1.96. Логика следующая: генуэзцам на фоне проблем с физической готовностью в принципе сложно созидать, а нерадзурри с большой долей вероятности выставят полуторный состав. Нехватка сыгранности должна сказаться. Два-три мяча видятся потолком.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер» 24 октября 2020 года
Хозяева испытывают трудности с физической готовностью из-за проблем с коронавирусом, лезть вперёд они не станут. Нерадзурри накануне потеряли очки в Лиге чемпионов, а уже 27 октября предстоит сражаться на выезде с донецким «Шахтёром». Похоже, Антонио Конте проведёт широкую ротацию, что увеличит шансы генуэзцев. За очки они, может, и не зацепятся, но бой фавориту наверняка дадут.
Ставка: победа «Дженоа» с форой (+1.5) за 1.80.
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