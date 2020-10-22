«Эльче» — «Валенсия». Прогноз: Ригони с Каррильо отправят Черышева и Грасию на дно Примеры

23 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Валенсия». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Эльче» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Валенсия» 23 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эльче» — «Валенсия» 23 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.27, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.

Анализ и прогноз матча 7-го тура Примеры «Эльче» — «Валенсия» (23.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость «Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.

В Примере пришло время седьмого тура. Программа откроется 23 октября в Эльче, где местный одноимённый клуб на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» будет выяснять отношения с «Валенсией». Начало — в 22:00 мск. На данный момент соперники соседствуют в турнирной таблице.



Самое обидное, что ничего удивительного в этом нет. Некогда грозные гости всё сильнее погружаются в пучину кризиса: лидеры распроданы, финансовые проблемы серьёзные, владелец клуба настроил против себя практически всех. О борьбе за еврокубки речи уже не идёт, спокойный финиш в середине таблицы станет нормальным исходом.



Пока гордиться абсолютно нечем. Всего семь очков в шести встречах. Откровенно несправедливые победы над «Леванте» (4:2) и «Реалом Сосьедад» (1:0) — в обоих случаях соперники смотрелись лучше и как минимум на ничью точно наиграли. Плюс мирный исход в родных стенах с новичком Ла Лиги «Уэской» (1:1).

«Рапид» — «Арсенал». Прогноз: обидчик «Спартака» разберётся со вторым составом Артеты 17 октября лондонцы сражались с «Манчестер Сити», 25-го числа их ждёт «Лестер». Игра в Вене становится обузой.

Да и всё. Остаются три поражения — 1:2 от «Сельты», 0:2 от «Бетиса» и 1:2 от «Вильярреала». Абсолютно справедливые. Всякий раз «летучие мыши» действовали вторым номером и уповали на контратаки. Линия нападения тут по-прежнему неплохая, а вот в центре поля и обороне всё грустно.



«Эльче», напротив, приятно удивляет. Набраны те же семь очков, но всего в четырёх матчах (в стартовых турах выпали «Барселона» и «Севилья», они стартовали позже из-за августовского участия в еврокубках). Единственное поражение — от «Реала Сосьедад» (0:3). Справедливое, однако два мяча пришли после 77-й минуты.



А в остальных случаях новичок элитного дивизиона не пропустил. 1:0 в гостях у «Эйбара», 0:0 в родных стенах с «Уэской» и даже 2:0 на выезде с «Алавесом». Состав крепкий, перед закрытием трансферного окна удалось усилиться. Есть и несколько знакомых имён: Эмилиано Ригони, Гвидо Каррильо, Юссуф Коне, Иван Марконе.

«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом В четырёх матчах чемпионата Германии леверкузенцы забили всего три мяча.

На таком фоне шансы гостей кажутся завышенными, так что играть будем против линии. Внятно действовать первым номером подопечные Хави Грасии упорно не могут, а ловить «Эльче» на контратаках довольно сложно. Команда обученная, аккуратная, лишний раз раскрываться не станет.



Даже на классический 1Х дают нестыдный коэффициент 1.71. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Эльче» за 2.14 и П1 с нулевой форой за 2.49. «Валенсия» пропустила в пяти из шести матчах сезона, с обороной тут большие проблемы. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эльче» — «Валенсия» 23 октября 2020 года

«Эльче» смог укрепить состав до завершения трансферного окна, с организацией и надёжностью тут всё в порядке. Семь очков в четырёх матчах, трижды удалось сыграть на «ноль». «Валенсия» сейчас просто не может качественно действовать первым номером, а подловить зелёно-полосатых на контратаке довольно сложно. На наш взгляд, шансы хозяев тут не ниже.

Ставка: победа «Эльче» с нулевой форой за 2.49.