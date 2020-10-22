«Штутгарт» — «Кёльн». Прогноз: ай да новичок! Дидави и Кастро войдут в зону Лиги чемпионов

Больше «Штутгарта» за четыре тура забили лишь «РБ Лейпциг» и «Бавария».

23 октября «Штутгарт» примет «Кёльн» в матче 5-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Кёльн» 23 октября 2020

Букмекеры считают, что матч «Штутгарт» — «Кёльн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Кёльн» (23.10.2020)

Первый тур Лиги чемпионов завершён. Лига Европы тоже стартовала, так что нужно возвращаться к национальным первенствам. Топ-5 европейских лиг возобновятся в пятницу, в каждой из них состоятся по одному поединку. В немецкой Бундеслиге стартует пятый тур.

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Откроется программа 23 октября одним матчем. Вернувшийся в элитный немецкий дивизион «Штутгарт» примет «Кёльн». Их встреча начнётся в 21:30 мск и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте.



Стартовал «Штутгарт» здорово. Всего лишь одно поражение в четырёх турах и семь набранных очков позволили замкнуть пятёрку лидеров. Правда, плотность таблицы такова, что сразу у двух клубов очков столько же, а «Фрайбург», осевший на 12-м месте, отстаёт всего на два пункта.



В предыдущем туре швабы гостили у берлинской «Герты» и одержали победу со счётом 2:0. Забили быстрый гол, а удвоить преимущество удалось в середине второго тайма. Хотя надо сказать, что игровое преимущество по большей части было за хозяевами.

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У «Кёльна» дела идут гораздо хуже. После четырёх матчей в чемпионате Германии он с одним баллом в активе занимает 16-ю строчку. Отставание от группы лидеров составляет уже шесть пунктов. Для стабильного середняка Бундеслиги показатели слабые.



Однако стоит отметить игру «козлов», которые борются в каждом поединке. За всё время получилось забить четыре гола. Пропустили они тоже не так много для аутсайдера – всего восемь раз. У замкнувшего таблицу «Майнца», например, 12 пропущенных, а попавший под действующего чемпиона «Шальке-04» вовсе пропустил 16 мячей.



В матче прошлого тура у «Кёльна» наконец получилось прервать серию поражений. Он принимал «Айнтрахт» и скатал ничью (1:1). Франкфуртцы, конечно, выглядели активнее, но отметим, что хозяева пропустили лишь с пенальти.

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Зацепиться за очки в матче со «Штутгартом» «козлы» попробовать могут. У швабов есть некоторые кадровые проблемы, да и пропускали они в трёх из четырёх случаев. Свой гол гости наверняка найдут, линия атаки позволяет. Но на большее рассчитывать будет трудно.



«Штутгарт» набрал отличную форму в Бундеслиге, забил девять мячей в четырёх играх. На наш взгляд, он сумеет продлить беспроигрышную серию. А при доле везения даже возьмёт ещё три очка и поднимется в топ-4. Проверим ставку 1Х + обе забьют за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Кёльн» 23 октября 2020 года

«Штутгарт» набрал хорошую форму, даже несмотря на кадровые проблемы. Шансы зацепиться за очки у «Кёльна» есть, всё же он бьётся в каждом поединке, однако с обороной большие проблемы. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны. Швабы наверняка зацепятся за очки, пока их игра целостнее и стабильнее.



Ставка: «Штутгарт» не проиграет + обе забьют за 2.03.