«Крылья Советов» — «Шинник». Прогноз: Комбаров, Гацкан и Фролов сделают ещё один шаг к РПЛ

28 октября «Крылья Советов» и «Шинник» сыграют в матче 18-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 12.0.
Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Шинник» 28 октября 2020
Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Шинник» 28 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.
Анализ и прогноз матча 18-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Шинник» (28.10.2020)
ФНЛ потихоньку приближается к экватору. Начали ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам более чем плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе ещё октябрь, а на носу уже 18-й тур.
Естественно, никакие международные паузы и еврокубки лучшую лигу мира не волнуют, все матчи состоятся в один день. А именно — в среду, 28 октября. В 18:00 мск в Самаре местные «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с «Шинником». Имя фаворита вопросов не вызывает.
Ещё бы — встречаются команды с противоположных полюсов турнирной таблицы. Подопечные Игоря Осинькина долго запрягали, зато с сентября резко добавили. Предыдущее поражение состоялось ещё в августе, в 11 последующих турах удалось набрать 29 очков из 33 возможных. График сумасшедший.
Правда, в субботу допустили осечку в Воронеже. Скромный «Факел» вырвал ничью на последних минутах (1:1). Самарцы смотрелись лучше, однако в заключительные 15 минут заметно подсели. Видимо, сказался напряжённый календарь и игра в Кубке России с «Ротором». Замены не добавили свежести.
Хозяева не отличались разнообразием: грузили мяч в штрафную площадь и забирали подборы. Этого хватило. Впрочем, «Крылья Советов» по-прежнему чувствуют себя уверенно. Они занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от «Нижнего Новгорода» всего на два очка.
У «Шинника» ситуация гораздо печальнее. Всего 10 очков в 17 турах и последнее место в ФНЛ. Накануне Александр Побегалов подал в отставку с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 2013 года, стабильно сколачивая крепкие коллективы и финишируя в верхней половине таблицы даже при скромном финансировании.
В этот раз не получилось: много травм, уход нескольких важных футболистов, проблемы из-за коронавируса. У ярославцев всего две победы в сезоне — в первом туре над «Торпедо» (1:0) и техническая над «Енисеем». В четырёх последних поединках набрали всего один балл, позволив «Алании» отыграться с 1:4 за 12 минут.
В общем, абсолютно неудивительно, что букмекеры не сомневаются в победе «Крыльев Советов». Уход тренера с большой долей вероятно не встряхнёт аутсайдера, а сделает только хуже. Просто потому что нынешний «Шинник» — это и есть Побегалов, представить команду без него пока не получается.
Самарцы на своём поле вот уже шесть матчей подряд забивают как минимум дважды и непременно выигрывают. Ставить против них тяжело. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.80 и П1 всухую за 1.77. Ярославцы сейчас не в том состоянии, чтобы стать проблемой для претендента на повышение в классе.
Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Шинник» 28 октября 2020 года
«Крылья Советов» набрали в 11 предыдущих турах 29 очков из 33 возможных, а в шести последних домашних матчах забивали как минимум два мяча и непременно побеждали. «Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ и остался без Александра Побегалова, который подал в отставку. На своём поле фаворит наверняка спокойно победит.
Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (-1.5) за 1.80.
- 27 октября 2020
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
-
00:15
- 26 октября 2020
-
21:15
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30