«Арсенал» — «Дандолк». Прогноз: Обамеянг и Парти отдохнут перед «МЮ», гостей это не спасёт

29 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Дандолка» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 16.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк» 29 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.90.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк» (29.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Добрались до второго тура. В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» местный «Арсенал» будет выяснять отношения с «Дандолком», начало — в 23:00 мск. Найти интригу тут невероятно сложно, разница в классе колоссальна.



Достаточно взглянуть на котировки букмекеров: П2 идёт за 53.0, а ничья — за 16.25. Это вполне логично: сильнейший представитель квартета встречается с аутсайдером. Скромные ирландцы неделю назад едва не зацепились за очки, дав бой в родных стенах норвежскому «Мольде» (1:2).



За 90 минут они нанесли один удар в створ ворот, зато тот оказался результативным. Впрочем, гости продолжили давить и своего добились. В середине второго тайма провели ответный мяч, а в концовке забили с пенальти второй. Скорее всего, другого такого шанса уже не представится. «Арсенал» и «Рапид» сильнее, а «Мольде» в родных стенах действует увереннее.

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Лондонцы тем временем с колоссальным трудом одолели в гостях «Рапид» (2:1). Тоже пропустили первыми, тоже сравняли счёт в середине второго тайма. И тут же забили второй. Австрийцы не претендовали на территорию, но имели все шансы забить как минимум два-три гола. Бернд Лено начудил на пару месяцев вперёд. Пронесло.



В выходные соперники отыграли в национальных первенствах. «Дандолк» уже потерял шансы не только на чемпионство, но и на второе место. Так что поражение от «Уотерфорда» (0:1) ничего толком не изменило. А вот лондонцы разочаровали, уступив в родных стенах «Лестер Сити» с тем же счётом 0:1.



Подопечные Микеля Артеты исправно владели мячом, имели огромное количество стандартных положений, но по-настоящему острых моментов практически не создали. А вот голова Джейми Варди в концовке оказалась роковой. Шустрый нападающий любит забивать «Арсеналу».

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Уже 1 ноября «канонирам» предстоит выезд на «Олд Траффорд». Разумеется, битва с «Манчестер Юнайтед» гораздо важнее, благо что разница в классе позволяет проводить широкую ротацию. Победа вряд ли куда-то денется. Огромного количества голов не ждём, но свои три-четыре мяча фаворит наверняка оформит.



Пропустит ли — не так важно, ведь на П1 всухую дают смешной коэффициент 1.50. Мы бы выбирали между П1 + тотал больше 3.5 мяча за 1.82 и П1 с форой (-3) за 2.05. Ждём тут чего-то вроде 4:0 или 4:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк» 29 октября 2020 года

У «Арсенала» впереди выезд на «Олд Траффорд», так что без широкой ротации не обойтись. Однако дело в том, что даже второй состав лондонцев заметно превосходит скромнейший «Дандолк». Думается, резервисты воспользуются шансом проявить себя, в родных стенах валять дурака тяжелее. Ждём разгрома.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-3) за 2.05.