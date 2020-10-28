«Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз: Мертенс, Начо Монреаль и Лосано закатят шоу в Испании

29 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 2.82. Поставить на ничью предлагают за 3.56.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Наполи» 29 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Наполи» (29.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Добрались до второго тура. В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» местный «Реал Сосьедад» сразится с «Наполи», начало — в 23:00 мск. Вывеска замечательная, это однозначно одна из главных игр четверга.



Правда, первый тур сложился для соперников прямо противоположным способом. Хозяева победили со счётом 1:0, гости — уступили. Баски на выезде едва не допустили осечку с «Риекой». Владели колоссальным преимуществом, висели на чужих воротах практически без пауз. 18-5 по ударам, 13-0 по угловым, 66-34 по проценту владения мячом.



Вот только с завершением категорически не ладилось. Единственный гол удалось забить только на 93-й минуте. «Наполи» тоже не повезло неделю назад, только гораздо серьёзнее. Итальянский клуб в родных стенах уступил «АЗ Алкмар», который из-за проблем с коронавирусом обошёлся без нескольких ключевых исполнителей.

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Расклад получился примерно тем же. Огромное территориальное и игровое преимущество, но жуткая реализация. Вратарь голландцев совершил шесть спасений, ещё в паре эпизодов чудили форварды. Гости нанесли за 90 минут пять ударов, два из которых — в створ. Этого хватило (1:0).



Теперь положение у неаполитанцев не столь радужное, ведь выезды в Сан-Себастьян традиционно оборачиваются проблемами даже для «Реала» с «Барселоной». Но отступать некуда, надо набирать очки. В принципе, подопечные Дженнаро Гаттузо сейчас очень хороши, да и «скамейка» у них в порядке.



11 очков в пяти турах Серии А, второе место в турнирной таблице. Лучше только «Милан». В воскресенье добыли волевую победу в гостях у «Беневенто» (2:1) на фоне серьёзной ротации. Тренерский штаб относится к Лиге Европы с уважением. Против АЗ, например, играли футболисты основной обоймы.

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Потому линия букмекеров кажется справедливой. Состав у гостей поинтереснее, зато баски в отличном состоянии и будут играть на своём поле. Подопечные Иманола Альгуасьля великолепно готовы физически, завершающая часть минувшего сезона забылась как страшный сон.



Как следствие — 14 очков в семи турах чемпионата Испании и чистое первое место в турнирной таблице. Иными словами, соперники абсолютно достойны друг друга, игра пойдёт на три результа. В связи с этим можно не мудрить и проверить лобовую ничью за дивный коэффициент 3.56.



Ставка попроще — «обе забьют» за 1.79. «Наполи» в принципе много забивает, а после поражения в первом туре наверняка добавит в агрессии. Ну а «Реал Сосьедад» на своём поле остаётся без гола по большим праздникам. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Наполи» 29 октября 2020 года

Обе команды в порядке: «Реал Сосьедад» лидирует в чемпионате Испании, «Наполи» занимает вторую строчку в Серии А. Состав у «партенопейцев» покрепче, плюс нужно набирать очки после обиднейшего поражения от АЗ в первом туре. Однако баски на своём поле редко остаются с пустыми руками. Соперники близки по уровню, проверим лобовую ничью.

Ставка: ничья за 3.56.