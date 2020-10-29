«Шальке» — «Штутгарт». Прогноз: 0:3 от «Боруссии» – не конец, «горняки» продолжат страдать

30 октября «Шальке-04» примет «Штутгарт» в матче 6-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Шальке» — «Штутгарт» 30 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Шальке» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Бундеслиги «Шальке» — «Штутгарт» (30.10.2020)

Футбол набрал бешеные обороты. В Лиге чемпионов уже разыграли второй тур группового этапа, скоро подтянется Лига Европы. А в немецкой Бундеслиге на носу уже шестой тур. Откроется программа битвой «Шальке-04» и «Штутгарта», которая начнётся в 22:30 мск и пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

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Смена главного тренера в стане гельзенкирхенцев пока что не приводит к особенным изменениям. Под руководством Мануэля Баума они провели три поединка, сумели набрать всего лишь один балл. Предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии на таком фоне выглядит закономерно.



Поводов для радости нет совсем. Единственная ничья пришлась на домашнюю игру с «Унионом» (1:1). Впрочем, родное поле помогло не сильно. Хозяевам пришлось отыгрываться по ходу встречи, да и в целом смотрелись они не лучше гостей.



А в прошедшие выходные «горняки» отдали рурское дерби дортмундцам. «Боруссия Д» одержала разгромную победу над ними со счётом 3:0 абсолютно по делу. Любопытно, что за все 90 минут футболисты «Шальке» сподобились всего на три удара, все мимо ворот. Кошмарные показатели.

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«Штутгарт» определённо не сможет тягаться с дортмундцами в классе на данный момент, но должное ему отдать определённо стоит. После возвращения из Второй Бундеслиги клуб потерпел всего лишь одно поражение – в первом туре от «Фрайбурга» (2:3). Сейчас же он замыкает топ-5 чемпионата Германии. Причём связать это с одной удачей не получится.



В последних четырёх играх у «швабов» две гостевые победы с общим счётом 6:1 и две домашние ничьи. В последнем матче они как раз принимали забарахливший на старте «Кёльн» (1:1). Получилось забить уже на первой минуте встречи, но удержать победный счёт не вышло. «Козлы» ответили точным ударом с пенальти в середине первого тайма. Так и доиграли.



У «Шальке» по-прежнему всё плохо с обороной. За пять сыгранных матчей они пропустили целых 19 мячей. Даже если не считать восемь от «Баварии» в кошмарном первом туре, всё равно многовато выходит. И самое печальное — предпосылок для качественного прогресса в защите не видно.

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«Штутгарт» же после пятого тура имеет в своём активе 10 голов. Больше забили только «Бавария» (22 раза), «РБ Лейпциг» (12) и «Боруссия» Дортмунд (11). Так что вполне можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.98.



Другой вариант – Х2 + тотал больше 1.5 мяча. Букмекеры дают за него сносный коэффициент 1.67. «Швабы» пока радуют в текущем сезоне, а вот к «горнякам» всё ещё большие вопросы. Предпосылок для улучшения результатов пока не видно. При этом вновь не сыграют лидеры атаки – Марк Ут и Суат Сердар по-прежнему в лазарете.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Шальке» — «Штутгарт» 30 октября 2020 года

Страшная серия «горняков» продолжается, конца страданиям не видно: побед нет, лидеры атаки в лазарете, оборона кошмарная. Пока что смена тренера кардинально не повлияла ни на атаку, ни на защиту. «Штутгарт» тем временем выглядит здорово, ему вполне по силам оформить пару голов в предстоящем поединке.



Ставка: индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1.5 мяча за 1.98.