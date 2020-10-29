«Эйбар» — «Кадис». Прогноз: Негредо поможет обидчику «Реала» закрепиться в зоне еврокубков

30 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Кадис». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эйбара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Кадиса» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Кадис» 30 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Кадис» 30 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.47.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Примеры «Эйбар» — «Кадис» (30.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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В Ла Лиге пришло время восьмого тура. Программа откроется в пятницу, 30 октября, в Эйбаре. Местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» будет принимать «Кадис», начало — в 23:00 мск. Обе команды в последнее время набрали солидный ход и чувствуют себя уверенно.



Новичок Примеры — вообще одно из главных открытий старта сезона. Шутка ли — в семи поединках андалусийцы набрали 11 очков, а этого вполне достаточно, чтобы находиться в зоне еврокубков и делить пятую строчку с мадридским «Атлетико». И ведь нельзя сказать, что календарь оказался простым.



Вовсе наоборот. Подопечные Альваро Серверы успели пересечься с «Севильей» (1:3) и мадридским «Реалом» (1:0), а также навестить в Бильбао «Атлетик» (1:0) и померяться силами с «Вильярреалом» (1:1). Как видно, уровень соперников был в порядке. Но ниже определённой планки команда не опускается.

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Даже неудача с подопечными Хулена Лопетеги получилась на тоненького. Там «Кадис» открыл счёт, пропустил ответный мяч в середине второго тайма и не дотерпел до ничьей совсем чуть-чуть. На 90-й минуте забил Мунир, а уже в компенсированное время Иван Ракитич убил интригу.



«Эйбар» кошмарно стартовал, добыв всего одно очко в четырёх турах. Зато дальше дела пошли на лад: яркая победа над «Вальядолидом» в гостях (2:1) в меньшинстве с решающим мячом на 90-й минуте, ничья с «Осасуной» (0:0) и даже сенсационный успех с «Севильей» (1:0). Хотя там, конечно, повезло.



«Оружейники» нанесли три удара в сторону ворот за 90 минут, один из них пришёлся в створ. И этого хватило для победы. Красно-белые, для сравнения, били 21 раз. А ещё владели мячом 72% и подали 13 угловых, но это уже детали. Факт остаётся фактом — «Эйбар» вернулся на привычное место в середине турнирной таблицы.

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам и не ждут результативной игры, что вполне логично. Обе команды ставят на организованность и пляшут от печки. Хозяева лишь в одном поединке из семи забили больше одного гола, у гостей вообще один верх из семи. Те самые 1:3 с «Севильей» с двумя мячами в концовке.



Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола «Эйбара» за 1.82 и Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.82. Игра пойдёт на три результата, потому перекос в линии в пользу хозяев вызывает вопросы. Они задолжали фортуне в прошлом туре. Моментов будет немного. Скорее всего, всё решит один гол.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Ла Лиги «Эйбар» — «Кадис» 30 октября 2020 года

Очная встреча низовых команд, которые пляшут от печки и мало забивают. «Эйбар» лишь однажды в семи матчах отличился больше одного раза, а новичок элитного дивизиона пробил планку тотала всего однажды, когда не дотерпел в концовке с «Севильей». Возьмём Х2 через общий низ. Гости сейчас хороши, а «оружейники» задолжали фортуне в прошлом туре.

Ставка: «Кадис» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.