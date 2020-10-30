«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук и Смолов наелись с «Баварией». Заболотный уже идёт

31 октября «Сочи» примет «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 2.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» 31 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» Москва (31.10.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.

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Программа 13-го тура откроется в субботу, 31 октября, четырьмя поединками. Среди прочих будут биться «Сочи» и московский «Локомотив». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.



Сочинцы несколько сбавили обороты после мощного старта. В последних двух турах они пропустили шесть мячей и потерпели два поражения. Неудачные выступления откинули команду на седьмую строчку в таблице, отставание от еврокубковой зоны теперь составляет два балла.



С былой стабильностью пока туговато, что, впрочем, можно списать на травму Кристиана Нобоа и два выезда подряд. Сперва «барсы» уступили «Зениту» (1:3) в Петербурге, а затем в Москве проиграли «Динамо», у которого поменялся тренерский штаб (1:3). В целом, в обоих случаях результат по делу, но отдать гостям должное тоже стоит.

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Теперь же у команды Владимира Федотова будет отличная возможность наверстать упущенное. Впереди две домашних встречи: сначала с «Локомотивом», а затем с «Уфой». Начать можно уже с москвичей, поскольку у них сейчас невероятно плотный график и заметные кадровые проблемы.



Дело в том, что «Сочи» продолжает растягивать свою уникальную беспроигрышную домашнюю серию. Сейчас она составляет 11 матчей. В нынешнем сезоне клуб из курортного города играл на «Фиште» пять раз. Получилось забить целых девять голов при пяти пропущенных.



Оборона у «железнодорожников» на данный момент в чемпионате России одна из лучших – всего девять пропущенных за 12 туров. Но игра на два фронта сказывается. В прошлом туре они по делу уступили аутсайдеру «Ротору» у себя дома (1:2).

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Не стоит забывать и о недавнем поединке во втором туре Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Москвичи уступили, но старались навязывать борьбу, даже сравнивали счёт по ходу встречи и имели убойный момент при 1:1. Однако сил было отдано немало, а вариантов для ротации практически нет.



На носу у команды Марко Николича тяжелейшая игра в Испании против мадридского «Атлетико». Вполне возможно, что сербский специалист побережёт основные силы для более серьёзной битвы. Тем более что «Локо» находится в топ-4, ничья с «Сочи» – приемлемый результат.



Да, сочинцам из-за травмы не поможет лидер Кристиан Нобоа, но у москвичей тоже проблемы с кадрами. Крыховяк схлопотал удаление в прошлой игре в РПЛ, а Макгеев и Чорлука получили травмы. Сильно рискует просесть центральная зона.

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При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.88. Много голов, скорее всего, мы не увидим. Без Нобоа хозяевам созидание даётся с трудом. Зато шансы на очки у «Сочи» ничуть не ниже шансов «Локо».

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 31 октября 2020 года

«Сочи» не проигрывает дома уже 11 матчей кряду и имеет все шансы продлить уникальную серию. «Локомотив» наверняка будет вымотан после «Баварии», а ведь впереди у него поездка к «Атлетико М». При этом «железнодорожникам» не помогут сразу три основных игрока из центральной зоны, а это чревато. На наш взгляд, хозяева наберут очки.



Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.