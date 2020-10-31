«Металлург» — «Трактор». Прогноз: Калинин и Кравцов поднимут вопрос об отставке Воробьёва

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.55, успех «Трактора» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 1 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 1 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (01.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В воскресенье, 1 ноября, выбор просто огромный. Состоятся сразу десять матчей. В 15:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Трактором». Южноуральское дерби — это всегда интересно.

Правда, хозяева находятся в столь плачевном состоянии, что даже на своём льду букмекеры не считают их фаворитами. Конечно, у них есть кадровые проблемы из-за коронавируса, но они не столь серьёзны, чтобы терпеть пять поражений в шести предыдущих поединках. В том числе от «Нефтехимика», «Куньлуня» и «Торпедо».

Единственная победа добыта в Череповце, да и там откровенно повезло: «Северсталь» смотрелась гораздо активнее, однако расслабилась при счёте 4:2 и получила три шайбы подряд. А больше похвастать абсолютно нечем. После возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик всё валится из рук.

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Специалист увлёкся игрой в три тройки, в результате чего лидеры на фоне отсутствия ротации просто выдохлись. А ведь вариантов нет — играть придётся теми, кто остался. Потому «лисы» стабильно проигрывают конёк и отдают важные единоборства. Кроме того, сказывает чехарда с вратарями.

Кошечкин и Олкинуора на карантине, Артём Загидулин спешно подписал контракт в октябре и пока не отличается стабильностью. А 20-летний Глеб Носов просто не тянет: накануне он получил две шайбы в «домик» от «Салавата Юлаева» с десяти бросков и покатился на скамейку. ММг потихоньку опустился на шестую строчку Восточной конференции.

«Трактор», напротив, рвёт и мечет. Анвар Гатиятилун снова даёт результат. Надёжная защита, классная игра вратарей, возвращение Кравцова и четыре матча Понтуса Оберга с набранными очками. Получается абсолютно всё. Добыты 10 побед в 12 встречах, а это уже очень серьёзно. Больше трёх шайб «мишки» до сих пор ни разу не пропустили.

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Они располагаются в топ-4 Востока с минимальным отставанием от лидеров. А тут ещё и дерби с принципиальным противником. Пожалуй, возникает соблазн сыграть от гостей. Во-первых, они сейчас банально смотрятся целостнее и увереннее. Во-вторых, в трёх предыдущих очных встречах неизменно побеждали в основное время и пропустили всего дважды (2:1, 2:1, 1:0).

В-третьих, у «Металлурга» уже четыре поражения в родных стенах кряду. Во всех случаях он пропускал не меньше трёх шайб. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.93 и ИТМ 2.5 гола «Металлурга» за 1.71.

В принципе, хозяева могут выйти и на характере забрать два очка, но для этого потребуется надёжно сыграть в обороне. Потому что пропускают челябинцы с большой неохотой, закидать их шайбами пока ни у кого не получалось.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 1 ноября 2020 года

«Трактор» набрал сумасшедший ход и забрался в топ-4 Восточной конференции, а у «лис» пять поражений в шести матчах. Кадровые проблемы сохраняются, на последнем рубеже бардак, положение Ильи Воробьёва становится всё более шатким. А ведь за три предыдущие очные встречи «Металлург» забил всего два гола. Вот и возьмём индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Металлурга» за 1.71.