«Спартак» — «Авангард». Прогноз: хитрый Знарок снова подберёт ключи к Хартли и Зернову

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Спартака» идёт за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» 1 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» 1 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Авангард» Омск (01.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Химки» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не получат подарков в РПЛ перед матчем с «Лацио» В четырёх играх при Черевченко химчане забили шесть голов, хотя соперники были крепкие.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В воскресенье, 1 ноября, выбор просто огромный. Состоятся сразу десять матчей. В 17:00 мск в Москве местный «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Авангардом». Это одна из центральных игр дня.

Красно-белые по-прежнему находятся за пределами зоны плей-офф, но позитива в последние недели стало заметно больше. Ещё бы — подопечные Олега Знарка набирали очки в восьми из девяти предыдущих поединков. Единственная осечка состоялась с «Северсталью» (3:4), где многое сошлось.

Тренерский штаб предоставил отдых Юлиусу Гудачеку, а Никита Беспалов не подтащил. Яков Рылов допустил серьёзную ошибку. Не хватало реализации. В общем, иногда такое случается. Гораздо важнее, что команда смогла собраться и следом дала бой мощному ЦСКА, дойдя до овертайма (2:3 ОТ).

«Уфа» — «Урал». Прогноз: унылые 90 минут в матче РПЛ. Погребняк, Кротов и Бикфалви увязнут За пять выездов в текущем сезоне екатеринбуржцы забили один гол, да и тот с пенальти.

Гудачек вернулся в ворота и отработал выше всяких похвал, а в третьем периоде настало время для спецбригад большинства. Михаил Науменков схватил «5+20», а красно-белые забили два раза в формате «5 на 4». Удержать победу не смогли, но даже одно очко со столь мощным оппонентом — это нормально.

Правда, выдыхать некогда. График невероятно плотный, конкуренты не дремлют, а соперник вновь невероятно опасный. «Авангард» напоминает раненого зверя: потерял ход и держится в топ-2 Восточной конференции только благодаря лидерству в дивизионе, ведь «Ак Барс», «Автомобилист» и «Трактор» набрали больше очков.

После яркой победы в Сочи что-то случилось. Прошло уже две с лишним недели, а в пяти встречах выиграли лишь однажды. Разгромно проиграли «Металлургу» (0:3) и СКА (2:5), за пределами основного времени уступили «Салавату Юлаеву» (3:4 Б) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз: Гаттузо, Мертенс и Кулибали оставят «Ювентус» за спиной В Неаполе пройдёт центральный матч тура: победитель выйдет на чистое второе место.

Нельзя скачать, что игра совсем пропала. Большинство поражений получились на тоненького. Но прежде «ястребы» гораздо чаще вырывали близкие матчи, а сейчас постоянно не хватает совсем чуть-чуть. А ведь с москвичами у них в последнее время не ладится. После назначения Олега Знарка пересекались дважды, оба раза 60 минут не хватило.

В Москве победил «Авангард» (3:2 ОТ), в Балашихе — «Спартак» (4:3 Б). Вот только было это аж в сентябре 2019 года, то есть 13 с лишним месяцев назад. С тех пор много воды утекло. И всё же трудно поверить, что набравшие ход красно-белые так просто сдадутся на своём льду. Давать на гостей меньше двойки, пожалуй, несколько опрометчиво. Они сейчас не блещут.

Линия позволяет взять П1 с форой (+1) за нестыдный коэффициент 1.76. Нам же больше нравятся два других варианта: хозяева откроют счёт за 2.27 (пожалуй, кэф должен находиться в районе 2.10) и ИТМ 3 шайбы «Авангарда» за 1.75. Подопечные Олега Знарка стали пропускать заметно меньше, так что развернуться гостям будет негде.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» 1 ноября 2020 года

«Спартак» набирал очки в восьми из девяти предыдущих матчей, а у «Авангарда» четыре поражения в пяти встречах. Играют омичи не так плохо, но постоянно не хватает совсем чуть-чуть. Перевес в линии удивляет. После назначения Знарка соперники пересекались дважды, оба раза дошло до дополнительного времени. Состав у гостей покрепче, но на своём льду красно-белые просто так не отступят.

Ставка: «Спартак» откроет счёт за 2.27.