«Химки» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не получат подарков в РПЛ перед матчем с «Лацио»

1 ноября «Химки» примут «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Зенит» 1 ноября 2020
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» Санкт-Петербург (1.11.2020)
Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.
Программа 13-го тура откроется 31 октября четырьмя поединками, а завершится 1 ноября ещё четырьмя. Среди прочих в воскресенье сразятся «Химки» и «Зенит». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арена-Химки».
Работа Игоря Черевченко на посту главного тренера химчан даёт свои плоды. Под его руководством они уже успели провести четыре тура, в которых набрали 6 из 12 возможных очков. Любопытно, что это в два раза больше, чем было набрано за восемь предыдущих игр. Прогресс очевиден.
Проиграли красно-чёрные двум столичным командам, которые сейчас входят в топ-4 РПЛ: «Локомотиву» и «Спартаку». В остальных двух случаях, собственно, они победили, при этом не пропустив. Такими темпами сохранение прописки в элитном дивизионе не станет проблемой.
Одна из побед пришлась на столичное «Динамо», а другая – на «Ростов». В последнем случае «Химкам», кстати, повезло: ростовчане остались в меньшинстве на 71-й минуте и потеряли концентрацию. Но должное отдать подмосковной команде всё же стоит, она даже в равных составах смотрелась не хуже.
Сейчас химчане находятся в зоне стыковых матчей, а именно на 14-м месте. В активе имеется всего девять баллов, но шансы сохранить прописку в российской элите на ещё один сезон приличные. Пока что отставание от спасительной 12-й строчки составляет три пункта.
Амбиций теперь у «Химок» хватает, вполне могут замахнуться на сенсацию в матче с действующим чемпионом страны. На это есть несколько весомых причин. Во-первых, форма «Зенита». Петербуржцы играют на два фронта, календарь очень плотный, а вариантов для ротации не так много. Плюс негативный эмоциональный фон.
В последнем своём поединке они гостили в Германии у дортмундской «Боруссии» и проиграли со счётом 0:2. Получалось держаться до 78-й минуты, но затем получили пенальти в свои ворота. Впрочем, примечательно тут то, что за всю игру российский клуб нанёс только четыре удара и ни разу не попал в створ. Даже центр поля с контролем мяча удавалось перейти считанное количество раз.
Вторая причина – слишком неубедительные выезды. Сине-бело-голубые вряд ли могут похвастаться стабильной игрой в гостях в нынешнем сезоне чемпионата России. За шесть случаев они добыли всего лишь две победы.
«Химки» при Черевченко показывают интересный футбол и не имеют проблем с результативностью. По одному голу в ворота «Динамо» (1:0) и «Локо» (1:2) и по два в ворота «Ростова» (2:0) и «Спартака» (2:3) – результат крайне достойный.
При таких раскладах П1 с форой (+1.5) за коэффициент 1.70 выглядит просто шикарно. Не удивимся, если «Зенит» снова допустит осечку. Впереди у него домашняя игра с «Лацио», а это последний шанс зацепиться за евровесну. Приоритет очевиден, так что несколько изменений в составе Семак наверняка совершит. Плотный график петербуржцев повысит шансы хозяев.
Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» 1 ноября 2020 года
«Химки» при Черевченко преобразилась: показывают интересный футбол и не имеют проблем с результативностью. На наш взгляд, они вполне могут даже замахнуться на очки в матче с «Зенитом». Действующий чемпион России переживает спад, при этом график очень напряжённый, а впереди важнейший поединок в Лиге чемпионов.
Ставка: победа «Химок» с форой (+1.5) мяча за 1.70.
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