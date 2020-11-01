«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз: Похьянпало и Фридрих не повторят ошибок «Црвены Звезды»

Берлинцы идут на серии из четырёх матчей без поражений, а у «деревенских» много травм.

2 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Унион». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Хоффенхайма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Униона» оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Унион» 2 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 6-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Унион» (2.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные первенства. Топ-клубы подключились в выходные, но и на понедельник в топ-5 европейских лиг кое-что осталось.

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В немецкой Бундеслиге подходит к концу шестой тур. Его программа завершится в понедельник, 2 ноября, одним матчем. В Зинсхайме местный «Хоффенхайм» на стадионе «Райн-Некар-Арена» будет выяснять отношения с «Унионом», начало — в 22:30 мск. Игра на два фронта даётся хозяевам с трудом.



Они стартовали на внутренней арене с двух побед — отгрузили три мяча «Кёльну» (3:2) и разгромили «Баварию» (4:1). А вот в октябре как отрезало. Много кадровых потерь, из-за которых возможностей для ротации практически не осталось. А график невероятный плотный, в результате чего лидеры просто наелись.



Выпал лидировавший в гонке бомбардиров Андрей Крамарич. Не будет Бикакчича, Нортвейта, Стафилидиса, Кадержабека, Адамса и Хюбнера. Центр обороны стал сугубо экспериментальным. Как результат — всего одно очко в трёх предыдущих турах, хотя календарь позволял рассчитывать на большее.

«Рома» — «Фиорентина». Прогноз: Мхитарян, Джеко и Смоллинг справятся с неувядающим Рибери В пяти предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.

1:2 с «Айнтрахтом», 0:1 с дортмундской «Боруссией» и 1:1 с «Вердером». В Бремене, например, не повезло, ведь создали заметно больше. Но тенденция очевидна: играть на ноль без нескольких ключевых игроков центральной оси крайне сложно, а созидание без Крамарича даётся с трудом.



«Деревенские» сползли в середину турнирной таблицы — семь очков в пяти поединках, десятое место. Единственная отрада — Лига Европы. Там дела складываются замечательно. Дожали в родных стенах «Црвену Звезду» (2:0), а в минувший четверг разгромили в Бельгии «Гент» со счётом 4:1.



Впереди «Унион». Берлинцы своё дело знают: уровень исполнителей тут скромный, зато физическая подготовка и стандартные положения великолепны. Команда бежит, хороша в единоборствах, крайне опасна при угловых и штрафных. Этого добра хватает, чтобы стабильно набирать очки.

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Собственно, «железные» идут на серии из четырёх встреч без поражений. Победа, правда, всего одна. Разгромная над «Майнцем» (4:0). И три ничьих со счётом 1:1 — с «Боруссией М», «Шальке» и «Фрайбургом». Команда забивала во всех пяти матчах сезона, а пропустила в четырёх случаях из пяти.



С учётом проблем «деревенских» в обороне, голы в обе стороны напрашиваются. Букмекеры дают на этот вариант скромные 1.62. Поднять коэффициент можно двумя способами: 1Х + обе забьют идёт за 2.13, а обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча — за 2.16. Состав у «Хоффенхайма» покрепче, плюс своё поле. Для набора очков должно хватить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Унион» 2 ноября 2020 года

«Унион» забивал во всех пяти матчах сезона, а не пропустил лишь однажды. «Хоффенхайм» выступает на фоне серьёзных кадровых проблем, центр обороны экспериментальный. Как итог — на «ноль» отыграть удалось только с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Возьмём 1Х + обе забьют за 2.13. Состав у «деревенских» крепче, плюс своё поле. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут вполне вероятно.



Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет + обе забьют за 2.13.