«Зальцбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер помогут «Локомотиву»

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Зальцбурга» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Поставить на ничью предлагают за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Бавария» 03.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.43.

«Зальцбург» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

Любимые грабли «Локомотива», подарок Промесу. Экспресс на матчи Лиги чемпионов 3 ноября 3-й тур Лиги чемпионов всё ближе. Играем коэффициент 2.60 в матчах вторника.

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует во вторник, 3 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Зальцбурге на стадионе «Вальс-Зиценсхайм» местный «Ред Булл Зальцбург» будет принимать «Баварию», начало — в 23:00 мск.



Мюнхенский каток продолжает убирать всё со своего пути даже в энергосберегающем режиме. Шесть матчей после октябрьский международной паузы — шесть побед. Общий счёт 20:3, при этом во всех случаях забивали как минимум дважды. В чемпионате Германии вышли на первое место, в Лиге чемпионов тоже красота.



Две победы в двух турах. На своём поле разнесли «Атлетико» (4:0), на выезде дожали «Локомотив» (2:1). В Москве смотрелись гораздо скромнее, но для дальнего выезда при плотном графике это вполне нормально. Главное, что добыли результат. Дорога к первому месту в группе открыта: шесть очков, единоличное лидерство.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.

Две победы над австрийцами позволят окончательно закрыть вопрос с плей-офф и сосредоточиться на чемпионате Германии. В субботу подопечные Ханса-Дитера Флика на минимальных оборотах выиграли в Кёльне (2:1). Забили два мяча до перерыва, после чего фактически бросили играть и просто перекатывали мяч.



«Козлы» оформили гол престижа, но на большее их не хватило. Действующий чемпион позволил создать у своих ворот полтора момента за 90 минут. Понятно, что «Бавария» гораздо сильнее «РБ Зальцбург», но нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего австрийцы неприятная команда, которая не стесняется играть в давление с любым соперником.



Год назад она кошмарила «Ливерпуль» и «Наполи», неделю назад едва не зацепила очки с «Атлетико» (2:3). Помешал только Жоау Фелиш, оформивший дубль. Терять австрийцам абсолютно нечего, борьба за третью строчку никуда не денется. А вот приобрести можно многое.

«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ «Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.

Второй момент — у «Баварии» будет третий выезд подряд. Москва — Кёльн — Зальцбург. И третье — впереди у мюнхенцев битва с дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии. Осталось совсем немножко, 7 ноября. «Шмели» — единственный коллектив, которые пока держат темп чемпиона. Уступают только по дополнительным показателям.



Всё это никак не мешает статусу фаворита, ведь даже полуторный состав Флика заметно мощнее, чем основа «Зальцбурга». И всё же лезть в огромные форы опасно. Команда наловчилась затрачивать для успеха ровно столько сил, сколько потребуется. А у австрийцев большие проблемы в обороне и откровенно средненький вратарь.



То есть свои два-три мяча гости наверняка забьют даже при режиме экономии энергии. Скорее всего, что-то снова залетит в дебюте. Тотал больше 1 гола в первые 30 минут за 1.93 смотрится надёжно, ставка посмелее — ИТБ 1 гола «Баварии» в первые 30 минут за 3.04. Также стоит изучить ИТМ 1 гола «Зальцбурга» за 2.07.

«Порту» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш накажет бывший клуб, Пайет разберётся с Пепе Французы потерпели два поражения и лишились права на ошибку.

Оборону немцев нельзя назвать идеальной, но букмекеры слишком уж переоценивают атаку хозяев. Мюнхенцы не пропускают больше одного мяча на протяжении шести поединков, за это время они трижды отыграли на «ноль». На наш взгляд, фаворит снова будет действовать в режиме экономии энергии, что добавит надёжности в обороне.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария» 3 ноября 2020 года

«Зальцбург» — обученная команда, которая не стесняется прессинговать и играть от себя. Вот только оборона здесь так себе, а вратарь совсем не выручает. Думается, «Бавария» не станет гнаться за крупным счётом: третий выезд подряд, впереди битва с дортмундской «Боруссией». Но свои два-три мяча забьёт. Скорее всего, первый из них опять состоится в дебюте.

Ставка: тотал больше 1 гола в первые 30 минут за 1.93.