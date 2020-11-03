«Дженоа» — «Торино». Прогноз: без Эльдора Шомуродова Кришито, Пандев и Пьяца не сдюжат

4 ноября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Дженоа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 2.74. Ставки на ничью принимаются с икоэффициентом 3.54.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Торино» 4 ноября 2020
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Анализ и прогноз матча 6-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Торино» (04.11.2020)
Третья международная пауза стремительно приближается: два тура еврокубков позади, на этой неделе состоится третий. Однако в среду будут играть не только в Лиге чемпионов. Один матч запланирован в Кубке России («Рубин» навестит «СКА-Хабаровск»), ещё один — в Серии А.
В чемпионате Италии отгремели шесть туров. Ну, почти. Остался один незакрытый вопрос — игра третьего тура между «Дженоа» и «Торино». Изначально она должна была пройти 3 октября, однако 17 футболистов генуэзцев заразились коронавирусом. Поединок сдвинули на месяц.
4 ноября он всё же состоится. Место встречи, разумеется, изменить нельзя: Генуя, стадион «Луиджи Феррарис». Начало — в 19:00 мск. Сделано это для того, чтобы не пересекаться по времени с Лигой чемпионов, ведь такая конкуренция заведомо проигрышна. Закончат как раз к старту ранних матчей среды.
Соперники чувствуют себя паршиво, располагаясь в нижней части турнирной таблицы. У туринцев всё совсем плохо: всего одно очко в пяти поединках, предпоследнее место и обострившиеся слухи об отставке Марко Джампаоло. И ведь с голами никаких проблем нет — аж 10 штук за 450 минут. Андреа Белотти знает своё дело.
Да только в обороне творится полнейший бардак. 15 пропущенных мячей за пять игр, то есть три в среднем за 90 минут. Можно подбирать слова, но по факту это натуральный позор. Меньше трёх голов «Торино» пропустил только в первом туре, от «Фиорентины» (0:1). А ведь календарь был хоть и не самый приятный, но вполне рабочий.
2:4 с «Аталантой», 2:3 с «Кальяри, 3:3 с «Сассуоло» и 3:4 с «Лацио». Воскресный провал оказался особенно эпичным. Римляне остались без доброй половины состава из-за травм и коронавируса, к 95-й минуте «быки» вели со счётом 3:2. И умудрились проиграть. С пенальти забил Иммобиле, на 98-й минуте добавил Кайседо.
У «Дженоа» дела складываются чуть лучше. Спасибо победе над «Кротоне» в первом туре (4:1). Дальше — 0:6 от «Наполи», приостановка тренировочного процесса из-за коронавируса и мучительный набор формы. В трёх встречах забили всего один мяч. Впрочем, два очка всё же зацепили — выстояли в Вероне (0:0), уступили «Интеру» (0:2) и скатали ничью в дерби с «Сампдорией» (1:1).
У хозяев снова не будет Эльдора Шомуродова, который получил повреждение. На наш взгляд, шансы гостей тут как минимум не ниже. Новости о возможной отставке тренера должны подстегнуть футболистов. «Торино» забивает хотя бы два мяча на протяжении четырёх туров.
Надёжная ставка — ИТБ 1 гола гостей за 1.55. В шести предыдущих очных встречах они непременно забивали. Варианты поинтереснее — П2 с нулевой форой за 2.00 и Х2 + обе забьют за 2.38. «Быки» так много чудят в защите, что представить игру на «ноль» в их исполнении сейчас невероятно тяжело.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Торино» 4 ноября 2020 года
Обе команды находятся внизу турнирной таблицы. «Торино» забивает как минимум два мяча в четырёх турах подряд, но жуткая оборона портит все старания. «Дженоа» — низовая команда, которая ставит на дисциплину. Состав у туринцев покрепче, а главное — они будут необычайно злы. Провальный старт и слухи об отставке тренера должны подстегнуть футболистов. Думается, за очки гости зацепятся.
Ставка: победа «Торино» с нулевой форой за 2.00.
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