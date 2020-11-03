«Брюгге» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо и Холанд оставят «Зениту» надежду на Лигу Европы

4 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия Дортмунд». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех бельгийского клуба оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия Д» 4 ноября

Букмекеры считают, что матч группы F «Брюгге» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия Д» (04.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить или укрепить своё положение.

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График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Среди прочих 4 ноября в группе F Лиги чемпионов сыграют соперники санкт-петербургского «Зенита» — бельгийский «Брюгге» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда, начало – в 23:00 мск.



Бельгийцы продолжают удивлять. После второго тура турнира они неожиданно находятся на втором месте в группе, набрав четыре балла. Причём «Лацио» имеет в своём активе столько же, но лидирует только по дополнительным показателям.



«Брюгге» умудрился сперва обыграть российский «Зенит» в Петербурге (2:1), а затем скатать ничью с «Лацио» у себя дома (1:1). Впрочем, важно сказать, что главный тренер итальянцев Симоне Индзаги не привёз больше половины основного состава из-за проблем с коронавирусом, ему пришлось даже воспользоваться помощью нескольких представителей молодёжного состава. Так что хозяевам тогда скорее повезло.

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Однако у дортмундской «Боруссии» перед поездкой в Бельгию с составом более-менее порядок. По-прежнему нет Эмре Джана и Загаду с Марселем Шмельцером, зато ожидается возвращение Эрлинга Холланда. Также в прошлом матче с «Арминией» (2:0) в старте вышел Торган Азар. В общем, порядок.



Хотя, скорее всего, Люсьен Фавр выставит примерно тот же состав, что играл против «Зенита» во втором туре. Тогда дортмундцы владели преимуществом и закономерно победили (2:0). Любопытно, что петербуржцы при этом нанесли всего лишь четыре удара, все мимо ворот. Рисунок игры должен оказаться примерно тем же.



Конечно, на стороне «Брюгге» домашний стадион, но даже в родных стенах противопоставить что-то немцам будет тяжело. Дело ещё и в том, что они пропустили только в одном из шести последних игр. Случилось это как раз в поединке с «Лацио» (1:3) в Италии. Там пару мячей вообще привезли себе сами.

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В остальных же пяти случаях дортмундская «Боруссия» добыла пять побед с общим счётом 12:0. Выглядит внушительно, ничего не скажешь. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.89.

В успехе гостей мало сомнений, но ждать большого количества голов не стоит. Всё же бельгийцы достаточно надёжно играют в защите: организованность на месте, а раскрываться со столь грозным соперником они не рискнут.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия Д» 4 ноября 2020 года

Дортмундская «Боруссия» набрала солидный ход: пять побед всухую за шесть последних игр. «Брюгге» будет крайне непросто на что-то рассчитывать. Однако большого количества голов не ждём, всё-таки играть предстоит в Бельгии, а у подопечных Филиппа Клемана нет проблем с обученностью и дисциплиной.



Ставка: «Боруссия Д» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89.