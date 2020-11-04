«Заря» — АЕК. Прогноз: Массимо Каррера и Чигринский наведут шороху в Запорожье

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» — АЕК. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу АЕК в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 2.92. Поставить на ничью предлагают за 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Заря» — АЕК 5 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Заря» — АЕК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы «Заря» — АЕК Афины (05.11.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, третья международная пауза всё ближе. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Подходим к экватору, нас ждёт третий тур. 5 ноября в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» «Заря» сразится с АЕК. Это битва аутсайдеров группы G, не набравших на двоих ни одного очка.



Они попали в квартет с «Лестер Сити» и «Брагой», шансы изначально казались скромными. Теперь расклад предельно прост: для сохранения реальных надежд на выход из группы нужно набирать как минимум четыре очка в спаренных встречах. Иначе поздние туры превратятся в формальность.



Соперники движутся по абсолютно одинаковому графику: разгром на выезде, близкое поражение на своём поле. «Заря» в первом туре без шансов уступила «Лестеру» (0:3). Англичане выставили экспериментальный состав, что не помешало забить три мяча. Хотя во втором тайме гости освоились и не стеснялись действовать первым номером.

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На прошлой неделе проиграли «Браге» (1:2). Провалили дебют, получили 0:2 уже к 11-й минуте. Дальше владели инициативой, имели огромное количество стандартных положений и на гол определённо наиграли. Вот только случился он лишь на 96-й минуте. Времени спастись не осталось.



АЕК, напротив, получил 0:3 в Португалии и уступил со счётом 1:2 «лисам». В Браге долгое время играли на равных, однако пропустили перед самым перерывом. Пришлось раскрываться, что привело ещё к двум голам в концовке. С «Лестером» получилось обиднее. Действовали не лучшим образом, но несколько возможностей сравнять счёт во втором тайме имели. Не сложилось.



В выходные команды отыграли в национальных первенствах. Подопечные Массимо Карреры в родных стенах одержали волевую победу над ОФИ (2:1), «Заря» в гостях сыграла вничью с «Ингулецем» (1:1). Состав у греков, пожалуй, поинтереснее. Зато на стороне украинского клуба своё поле.

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Игра почти наверняка пойдёт на три результата. С точки зрения исхода неплохо смотрится разве что П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.85. Мы же предпочтём поставить на голы. Дело в турнирных раскладах. Терять очки больше нельзя: для сохранения шансов на плей-офф обеим сторонам нужно побеждать.



Думается, в таком случае начало получится аккуратным, чтобы оппонент не получил быстрое преимущество. А вот после перерыва игра раскроется. Ничья ведь никого не устроит. Раз так, логично выбирать между «второй тайм результативнее первого» за 2.21 и голом после 73-й минуты за 1.91. Ставка посмелее — тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.43.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы «Заря» — АЕК Афины 5 ноября 2020 года

Соперники потерпели по два поражения. Вариантов у них нет — только победа оставит реальные шансы на попадание в плей-офф. Из-за высокой цены ошибки дебют наверняка получится аккуратным, зато во втором тайме должно пойти веселее. Ничья никого не устроит, придётся раскрываться и рисковать. Ждём голы после перерыва.

Ставка: гол после 73-й минуты за 1.91.