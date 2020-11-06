«Барселона» — «Бетис». Прогноз: Месси и Гризманн исправятся, тер Штеген не дождётся помощи

7 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Бетис» 7 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» 7 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё в национальных первенствах осталось провести лишь по одному туру. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. В испанской Примере добрались до девятого тура, он продолжится 7 ноября четырьмя поединками. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» примет «Бетис», начало матча — в 18:15 мск.



Каталонцы бойко начали сезон, а дальше наступили трудовые будни. Побеждать удаётся в Лиге чемпионов, да и то с приключениями: с «Ференцварошем» удалился Пике, у «Ювентуса» три раза из офсайда забил Альваро Мората, а киевское «Динамо» фактически молодёжным составом наиграло как минимум на пару-тройку мячей.



Сине-гранатовые могли снять все вопросы уже в дебюте, но Гризманн не попал в пустые ворота с пары метров, а всё остальное тащил вратарь. Видимо, такой уж это был день. Дело ограничилось тремя мячами (2:1), хотя количество опасных моментов и ярких сейвов зашкаливало.

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Вопрос о выходе в плей-офф фактически снят: девять очков, единоличное первое место в группе. А вот в чемпионате Испании натуральный кошмар. Четыре тура без побед, на указанном отрезке удалось зацепить всего два очка. И ведь сетовать на невезение сложно, всё вполне по делу.

1:1 с «Севильей», 0:1 от «Хетафе» с одним ударом в створ ворот за 90 минут. Да и тот — со штрафного. Дальше 1:3 в «класико»: много жаловались на судейство, хотя за последующие 30 минут не создали ровным счётом ничего. И 1:1 со скромнейшим «Алавесом», который к тому же полчаса действовал в меньшинстве.



Итог — восемь очков в шести встречах и 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. До «Реала» уже восемь пунктов, хотя и при одной игре в запасе. Исправлять ситуацию нужно максимально быстро, лимит ошибок выбит. Ещё две-три осечки сделают отставание чрезмерным.

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«Бетис» после назначения Мануэля Пеллегрини никак не может обрести стабильность. Восемь матчей, четыре победы и четыре поражения. Причём обыгрывают по большей части середняков с аутсайдерами («Алавес», «Вальядолид», находящаяся в кризисе «Валенсия» и «Эльче»), а соперникам посерьёзнее уступают.



И пропускают не меньше двух раз. 2:3 от «Реала», 0:3 от «Хетафе», 0:3 от «Реала Сосьедад» и 0:2 от «Атлетико». Статистика очных встреч тоже намекает на высокую результативность хозяев: в пяти предыдущих случаях сине-гранатовые забивали как минимум трижды. 5:0, 3:4, 4:1, 5:2 и 3:2.



В то же время оборона при Рональде Кумане совсем не впечатляет. Эксперимент с де Йонгом в центре обороны не сработал даже против киевского «Динамо». Надеяться на бесконечные бенефисы только восстановившегося тер Штегена несколько наивно. Думается, что свой гол гости найдут. Фекир и Хоакин в порядке, Тельо будет очень мотивирован против своего бывшего клуба.

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В общем, проблемы с голами тут вряд ли возникнут. Вариантов достаточно: тотал больше 3 гола за 1.80, обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.90 и 1Х + обе забьют за 1.85. Состав у «Барселоны» сильнее, плюс своё поле, плюс повышенная мотивация после неудачной серии. Для набора очков этого должно хватить.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Бетис» 7 ноября 2020 года

В пяти предыдущих очных встречах каталонцы забивали как минимум три мяча, а оборона у «Бетиса» при Пеллегрини не блещет. В то же время «Барселона» имеет внушительные трудности с центром обороны. Против киевлян много выручал тер Штеген, однако внятной поддержки он так и не дождался. Думается, свой гол гости тоже найдут. Тотал больше 3 мяча за 1.80 выглядит надёжно.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.80.