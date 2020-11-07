«Динамо К» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон и Тете отомстят Луческу после 0:6 в Лиге чемпионов

8 ноября «Динамо Киев» и «Шахтёр» сыграют в матче 9-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Динамо» К — «Шахтёр» 8 ноября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 8 ноября «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68. Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.61, на гол в первые 15 минут — за 3.00.

Анализ и прогноз матча 9-го тура УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк (08.11.2020)

Страсти в украинском футболе продолжают кипеть. Мирча Луческу ещё летом возглавил киевское «Динамо», сборная пробилась в элитный дивизион Лиги наций и даже успела хлопнуть Испанию, клубы ярко выступают в Лиге чемпионов. А теперь пришёл черед для очередного раунда «украинского класико».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ Пять побед подряд, Жота разогрелся. Действующий чемпион Англии набрал ход.

8 ноября в Киеве «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» сразится с донецким «Шахтёром», начало — в 18:00 мск. В последние годы «горняки» исправно забирали чемпионство, причём без особой борьбы. Сейчас расклад изменился. После восьми туров турнирную таблицу возглавляют бело-синие.

Они набрали 20 очков в восьми турах: шесть побед, а также ничьи с «Десной» и «Зарей». Прежде всего стоит отметить оборону — всего четыре пропущенных мяча. Действующий чемпион забивает чаще, но пропустил уже девять раз. Четыре раза выиграл, четырежды сыграл вничью.

Собственно, подопечные Луиша Каштру до сих пор ни разу не победили в двух матчах УПЛ подряд. А в Лиге чемпионов во вторник оконфузились, получив на своём поле 0:6 от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. И это ещё Анатолий Трубин несколько раз выручил. Не получилось ровным счётом ничего.

«Лацио» — «Ювентус». Прогноз: извините, это не «Зенит». Роналду одним голом не успокоить После возвращения Роналду туринцы добыли две разгромные победы.

На главного тренера после финального свистка было больно смотреть. Полнейший провал в центре обороны, дыры в опорной зоне, тоска в нападении. Четыре удара за 90 минут, лишь один из которых пришёлся в створ. Немцы, для сравнения, пробили 20 раз. В половине случаев — в створ.

Киевское «Динамо» тем временем дало бой «Барселоне» на «Камп Ноу». Быстро пропустило, могло получить ещё пару мячей к 15-й минуте. После чего футболисты освоились и стали всё чаще создавать опасные моменты. Итоговые 1:2 выглядят насмешкой: соперники наиграли на шесть-семь голов, но вратари оказались бесподобны.

Если бы не Марк-Андре тер Штеген, подопечные Мирчи Луческу забили бы не меньше трёх мячей. Шансы на плей-офф Лиги чемпионов сугубо теоретические, а вот с «Ференцварошем» за третье место в квартете определённо поборются. Возникает вопрос: тогда почему находящийся в проблемном состоянии «Шахтёр» идёт фаворитом на чужом поле?

«Байер» — «Боруссия М». Прогноз: «Шахтёр» разнесли, Беллараби и Демирбаю тоже прилетит «Жеребята» выиграли в Харькове со счётом 6:0 и явно находятся на подъёме.

Ответ на поверхности — коронавирус. Строго говоря, в Барселоне динамовцы играли вторым составом. Точно вернётся Сергей Сидорчук, который отбывал дисквалификацию в Лиге чемпионов. И всё же состав у хозяев определённо будет далёк от оптимального. А вот «Шахтёр» пик проблем с COVID-19 преодолел около месяца назад, хотя накануне инфекцию диагностировали у гендиректора Сергея Палкина.

Потому спорить с линией сложно. Расклад следующий: «горняки» отыграли в Лиге чемпионов на сутки раньше, причём были избавлены от перелёта. Кадровых потерь у них гораздо меньше. Кроме того, мотивация будет запредельной: приблизиться к главному конкуренту, ответить на 0:6 в прошлом поединке, поквитаться с Луческу за поражение в игре за Суперкубок Украины (2:3 в конце августа).

Букмекеры ждут высокой результативности, что вполне логично. Соперники играют в атаку, а в семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют». Киевляне мало пропускают в УПЛ, но без целого ряда футболистов основной обоймы этот факт значительно теряет в весе.

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон задавят Билича с Ивановичем «Шпоры» набрали сумасшедший ход и очень много забивают.

Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Шахтёра» за 1.87 и комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за 2.09. Оборона у «Шахтёра» не блещет, а бело-синие забили даже на «Камп Ноу». Думается, свой гол они найдут. В то же время разница в уровне исполнителей и колоссальная мотивация должны помочь гостям набрать очки.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» 8 ноября 2020 года

«Горняки» отстают в чемпионате Украины, проиграли киевлянам в августе за Суперкубок страны, а во вторник получили 0:6 от «Боруссии М». Мотивация на таком фоне будет запредельная, а хозяева ослаблены коронавирусом. Играть снова придётся практически вторым составом, так что ничья кажется для бело-синих потолком.

Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.09.