«Валенсия» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Куртуа отправят Черышева на дно Ла Лиги

8 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал Мадрил». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Реал» 8 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» 8 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.68.
Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (08.11.2020)
Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.
Всё самое интересное состоится в выходные. В испанской Примере добрались до девятого тура, он завершится в воскресенье, 8 ноября, пятью поединками. Наиболее поздний стартует в 23:00 мск в Валенсии. Местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» сразится с мадридским «Реалом».
Вывеска звучная, вот только на деле всё не так радужно. «Королевский клуб» в полном порядке: проблемы существуют, но на фоне невероятно плотного календаря обходиться без осечек удаётся разве что «Баварии». Пять побед в шести последних матчах на внутренней арене — отличный показатель.
«Кадису» проиграли по делу (0:1), там не получалось абсолютно ничего. Неудачу закрыли двумя яркими победами — сперва впервые за долгое время взяли три очка на «Камп Ноу» (3:1). Каталонцы, разумеется, охотно жаловались на судейство, но факт в том, что за последующие 30 минут они попросту не имели моментов. Хотя должны были забивать.
И неделю назад раздавили на своём поле колючую «Уэску» (4:1). Забил вернувшийся в строй Эден Азар, а Карим Бензема оформил дубль. 16 очков в семи играх, чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Реала Сосьедад» на один балл больше, но при одной «лишней» игре. В общем, порядок.
В Лиге чемпионов тоже удалось выправить положение. Во вторник дожали в родных стенах «Интер» (3:2). Пришлось понервничать, однако сомневаться в справедливости результата сложно. Теперь подопечные Зинедина Зидана догнали «Шахтёр» (по четыре очка), а «Боруссия М» оторвалась на один пункт.
Амбиции «Валенсии» гораздо скромнее. Продано всё, что только можно было продать. На этой неделе, например, полузащитник Жоффрей Кондогбиа перешёл в мадридский «Атлетико». Самодурство президента загнало клуб в серьёзные финансовые проблемы, о борьбе за зону еврокубков речи не идёт. Финиш в середине таблицы станет нормальным исходом.
Правда, с такими результатами обойтись без полноценной борьбы за выживание будет сложно. «Летучие мыши» в четырёх последних турах набрали всего одно очко, зацепив в родных стенах ничью с «Хетафе» (2:2). Спаслись благодаря пенальти на 100-й минуте. И теперь с восемью баллами занимают 13-ю строчку.
Если коротко, у Хави Грасии осталось всего четыре-пять футболистов уровня еврокубков. На своём поле очки худо-бедно добываются, на выезде — сплошной кошмар. Если действующий чемпион сыграет на своём уровне, то наверняка возьмёт верх. Это уже не та «Валенсия», что стабильно выступала в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
Состав у гостей в порядке. Проблемы две. Первая — правый фланг обороны, но там отработает Лукас Васкес. Скорее всего, нагрузка на него выпадет на самая большая. С атакой у «летучих мышей» сейчас дела обстоят так себе. Вторая — отсутствие Азара и Касемиро, подхвативших коронавирус. Вот это уже серьёзнее, но играть без бельгийцы уже привыкли.
Экономить силы фавориту незачем, дальше будет международная пауза. В то же время больших проблем со свежестью тоже быть не должно. В Лиге чемпионов отыграли ещё во вторник, то есть имели 4,5 суток на восстановление. Кроме того, глубина скамейки вполне солидная. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 2.10 и ИТБ 2 гола «Реала» за 2.07. Пропускают хозяева в последнее время много.
Прогноз и ставки на матч 9-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» 8 ноября 2020 года
«Реал» разошёлся — пять побед в шести турах Примеры, важный успех с «Интером» в минувший вторник. «Валенсия» продолжает погружаться на дно: на этой неделе в «Атлетико» ушёл Кондогбиа, а в четырёх последних матчах набрали всего одно очко. У мадридцев было достаточно времени на восстановление, а по уровню исполнителей действующий чемпион заметно впереди. Думается, Зидан возьмёт дежурные три очка.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.10.
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