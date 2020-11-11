«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: Кравцов, Доус и Калинин устроят перестрелку в Челябинске

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.55, успех «Ак Барса» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 12 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 12 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.75. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» Казань (12.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Все остальные вернулись 10 ноября. На четверг запланировано сразу девять поединков, есть и очень интересные. В Челябинске «Трактор» сразится с «Ак Барсом», начало — в 17:00 мск.

Вывеска замечательная, ведь соперники входят в число лидеров Восточной конференции. Хозяева ожидаемо добавили после возвращения Анвара Гатиятулина на пост главного тренера. Прошлый сезон забылся как страшный сон, результаты замечательные. В 14 предыдущих встречах добыто 11 побед, график крайне серьёзный.

Накануне «мишки» на своём льду перетерпели «Металлург» (2:1 ОТ). Пришлось проявить характер. «Лисы» семь раз оставались в большинстве, а в середине второго периода вообще действовали в формате «5 на 3» почти две минуты. Реализовать численное преимущество так ни разу и не смогли.

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Иван Федотов оказался хорош и много выручал, но и оборона показала себя. За 63 минуты допустили всего пару-тройку серьёзных ошибок. А в овертайме всё решил лазерный выстрел Руслана Карлина в ближнюю девятку. «Трактор» продолжает наступать на пятки «Ак Барсу» и «Автомобилисту».

Казанцы преодолели непростой отрезок в середине октября, вернувшись в привычную колею. По качеству хоккея вопросы периодически возникают, зато результаты в порядке. Четыре победы подряд и единоличное лидерство на Востоке — это серьёзно. Пострадали «Барыс», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Торпедо».

В строй потихоньку возвращаются лидеры, не хватает разве что Даниса Зарипова (уже возобновил ледовые тренировки), а также Альберта Яруллина, Артёма Галимова и Тимура Билялова. В Нижнем Новгороде накануне забрали два очка, теперь наведаются в Челябинск, после чего выездная серия завершится.

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Соперники действительно достойны друг друга. У казанцев чуть крепче состав, но отсутствие нескольких хоккеистов минимизирует разницу. А на стороне челябинцев родной лёд. Неудивительно, что букмекеры выставили абсолютно равные котировки. Победа каждой из команд в основное время идёт за 2.55.

В нынешнем сезоне команды уже пересекались. Месяц назад в Татарстане «мишки» вырвали победу в серии буллитов (3:2 Б), хотя тогда Дмитрий Квартальнов не мог рассчитывать на целый ряд основных хоккеистов. Судя по предыдущим матчам, обе стороны находятся в хорошем физическом состоянии.

Потому можно не мудрить и взять лобовую ничью за 3.75. Альтернативный вариант — тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. Эта ставка доезжала в пяти предыдущих очных встречах. «Ак Барс» после кошмара в Хабаровске меньше трёх голов не забивает, у «Трактора» с атакой тоже всё в порядке. Думается, пять-шесть шайб мы тут увидим. Ждём чего-то вроде 3:3 или 3:2 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 12 ноября 2020 года

Соперники в порядке и по праву входят в число лидеров Восточной конференции. У «Трактора» 11 побед в 14 последних матчах, «Ак Барс» выиграл четыре раза кряду. Проверим тотал больше 4.5 шайбы, эта ставка доезжала в пяти предыдущих очных встречах. Казанцы в последнее время стабильно кладут как минимум три гола, да у «мишек» с атакой всё хорошо.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.